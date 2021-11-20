Apple'ın Açığını Bulan Türk Yazılımcı, İki Ayrı Ödül Kazandı

Daha önce de Apple’la benzer nedenlerle iletişime geçen yazılım geliştirici Rıza Sabuncu, şirketin yeni güvenlik açıklarını buldu ve bildirdi. Birkaç ay sonra konu hakkında geri dönüş yapan Apple, bulduğu açıklardan dolayı Sabuncu’ya 7 bin 500 dolarlık ödül verdi.

Bir yazılımı hatalarını o yazılımın geliştiricisi olarak bulmak o kadar kolay değil. İnsan kendi ürününe yeterince dışarıdan bakamayabiliyor ve yazılımlardaki önemli hatalar bazen herhangi bir insan tarafından ortaya çıkarılabiliyor. Kullandığımız uygulamalar bu şekilde güvenli kalıyor ve bu davranış, uygulamanın ya da herhangi bir yazılımın sahibi tarafından ödül yoluyla pekiştiriliyor.

Apple’ın yazılımlarında hata bulup bildirenlerin şirket tarafından ödüllendirildiğini duymuşsunuzdur. Bu ödül, hatanın büyüklüğüne göre 200 dolar gibi bir fiyattan binlerce dolara kadar çıkabiliyor. Trendyol’un geliştirici ekibinden Rıza Sabuncu da fark ettiği hatalar sayesinde bu ödüllerden payını alıyor.

İkinci 7 bin 500 dolarlık ödülünü aldı

Daha önce video konferans yöntemiyle bağlanarak sohbet bu konu hakkında sohbet etmiş olduğumuz yazılım geliştirici Rıza Sabuncu, geçen yıl Apple’dan 7 bin 500 dolarlık ödül almıştı. Güvenlik açığını şirkete bildirmesiyle bu ödülü alan Sabuncu, yakın zamanda yine 7 bin 500 dolarlık bir ödül daha aldı.

Rıza Sabuncu, Twitter’daki gönderilerinde belirttiğine göre Apple’da fark ettiği ilk güvenlik açığını şirkete 2020 yılının ocak ayında bildirmişti. Bunun ödülünü ise yaklaşık 4 ay sonra almıştı. Apple’ın ürün güvenliği bölümünden yeni bir dönüş daha alan Sabuncu, yeni güvenlik zafiyetlerinden de aynı ödülü aldığını öğrenerek bunu Twitter’dan duyurdu. Sabuncu, biri 5.000 diğeri 2.500 dolarlık olmak üzere toplamda 7 bin 500 dolarlık bir ödül aldı. Tabii dolar kurunun geldiği nokta nedeniyle ilgili komik yorumlar da eksik olmadı:

2020'de Rıza Sabuncu'yla gerçekleştirdiğimiz ufak sohbet: