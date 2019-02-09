Yeşilay, Sigaranın Zararlarını Astronotlar ile Anlattı

Yeşilay, sigaranın zararlarına farkındalık çekmek için gerçekleştirdiği projede astronot kıyafetleri kullandı.

Yeşilay, pasif içicilik ve sigaranın zararları konusunda dikkat çekici bir uygulamaya imza attı. Uygulanan etkinlikte, astronot kıyafeti giyen kişiyle sigaranın zararlarına dikkat çekilmeye çalışıldı.

Yeşilay, “Dünya Sigarayı Bırakma Günü” kapsamında Kadıköy-Eminönü iskelesinde stant kurdu. Stantta, sigaranın insan sağlığına zararı hakkında bilgilendirme yapılırken, broşürler de dağıtıldı.

Astronot kıyafeti giyen kişi, elinde “sigara havanızı bozmasın” ve “sigarayı bırakın hayatınız değişsin” yazılı broşürler dağıtarak, vapurda ve iskelede dolaşarak pasif içiciliğe ve sigaranın zararlarına dikkat çekmeye çalıştı.

Dağıtılan broşürlerde sigarayı bırakmanın vücuda olan etkilerinden bahsedildi. Yeşilay tarafından düzenlenen farkındalık çalışmaları Eminönü-Kadıköy ve Kadıköy-Beşiktaş hatlarındaki vapurlar ve iskelelerde devam ediyor.