Yeşilçam Filmlerinine Dair Çok da Bilinmeyen YouTube Kanalı

YouTube o kadar büyük bir derya ki, içerisinde nice cevherler kayboluyor. Sizler için mutlaka göz atmanız gereken bir kanaldan bahsetmek istiyoruz.

YouTube, kimi zaman başlığı güzel atılmayınca, kimi zaman da kanalın adı ilgi çekmeyince nice cevherlerin yok olup gittiği bir platform. Bugün sizler için yok olup gitmesine gönlümüzün elvermediği bir kanala göz atacağız.

Her ne kadar kanalında farklı içerikler olsa da Ümit Ateş'in YouTube kanalında oldukça mükemmel bir seri mevcut. Kendisi, Yeşilçam filmlerinin çekildiği yerleri buluyor ve filmden sahneler ile bir araya getirerek bizlere sunuyor.

Daha önce Kürşat Çetin isimli Twitter kullanıcısının birçok paylaşımının yer aldığı bir haberi sizlerle paylaşmıştık. En aşağıdaki bağlantı üzerinden bu haberimize de ulaşabilirsiniz. Ümit Ateş'in içeriklerinden birkaç kesit sunarak aranızdan ayrılalım: