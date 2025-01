Her yıl 1 Ocak'ta gündem olan ancak ertesi gün unuttuğumuz, abartılı yılbaşı kutlayan fenomen Yiğit Çalışkan, 2025'i de boş geçmedi. İşte Çalışkan'ın videosu ve gelen yorumlar...

İyisiyle kötüsüyle bir yılı daha geride bıraktık ve yeni yıl, hepimiz için büyük umutlarla başladı. Dileriz bu yıl, herkes için en güzel şekilde geçer.

Her yıl milyonlarca kişi, yeni yıl için küçük organizasyonlar düzenliyorlar. İnsanlar, sevdikleriyle bir araya geliyorlar ve yeni yılın gelişini kutluyorlar. Tabii bu durumu abartanlar da yok değil. Mesela her yılbaşında karşımıza çıkan, yıl boyunca adını bile unuttuğumuz Yiğit Çalışkan. Her yıl abartılı yılbaşı videolarıyla gündem olan Çalışkan, 2025'i de boş geçmedi.

İşte Yiğit Çalışkan'ın 2025 yılını kutladığı abartılı video:

Yiğit Çalışkan, yukarıdaki video ile bu yıl da hem kendini hatırlatmayı hem de gündem olmayı başardı. Çalışkan'ın videosu, bu yıl da oldukça eğlenceliydi. Peki insanlar, Yiğit Çalışkan'ın "ABARTILI 2025 YILBAŞI VİDEOSU (10.YIL ÖZEL FULL PAKET)" videosunu nasıl buldular?

Gelen tepkiler şöyle:

Peki siz her yılın ilk günü fenomen olan Yiğit Çalışkan'ın abartılı yılbaşı videosunu nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın...