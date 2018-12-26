Yılbaşını Evde Geçirmeyi Planlayanlar İçin 5 Eğlenceli Ürün

Yılbaşı demek eğlence demektir. Peki yeni yıla evde girecekler eğlenceyi nasıl oluşturacaklar? İşte Webtekno'nun yılbaşını eğlenceli bir şekilde geçirmeniz için sizlere önerebileceği 5 ürün.

2018 yılına veda etmemize, 2019 yılı ile karşılaşmamıza yalnızca birkaç gün kaldı. Yeni yıla girerken sevdiklerimize hediye almak ise uzun yıllardır sürdürülen bir gelenek haline gelmiş durumda. Ancak yaratıcı, farklı bir hediye almak çok da kolay bir şey değil. Üstelik çoğu alışveriş sitesine girdiğinizde birbirine benzer hediyeler ile karşılaşıyorsunuz.

Eğer yeni yıla evde girmeyi planlıyor ve keyifli bir yılbaşı geçirmek için gerekli ekipmanlara sahip değilseniz ya da sevdiklerinize farklı bir yeni yıl hediyesi bulmak istiyorsanız TeknoStore’un sizin için bazı tavsiyeleri olabilir. İşte yeni yıla evde girecekler için yılbaşı gecesini eğlenceli hale getirecek 5 ürün:

Dahili bir bluetooth hoparlöre sahip olan Kingma WS-858 Bluetooth Karaoke Mikrofonu bluetooth üzerinden akıllı telefonunuza ya da sahip olduğu Aux dönüştürücü kablo ile bilgisayarınıza bağlayarak YouTube ya da benzeri platformlardan dilediğiniz müziğin çalmasını sağlayabilir, karaoke keyfini en kolay şekilde çıkarabilirsiniz. Ürün hakkında detaylı bilgi için TeknoStore sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

8 bit Pixel art ekrana sahip olan Divoom Timebox Mini, 5W’lık güçlü hoparlörü sayesinde oldukça yeterli bir ses deneyimi vadediyor. Timebox mobil uygulaması ile Divoom üzerinden Pixel Art çizimler yapabileceğiniz hoparlör ile müzik dinleyebilir, alarm oluşturabilir, hatta 3. parti uygulamalardan bildirimler alabilirsiniz. Ürün hakkında detaylı bilgi için TeknoStore sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Sanal gerçeklik uygulamaları ve oyunları her geçen gün artıyor. Böyle bir dönemde uygun fiyatlı ve kullanışlı bir sanal gerçeklik gözlüğüne sahip olmak hiç de kötü bir fikir değil. Yeni yıla sanal gerçeklik oyunları oynayarak ya da çeşitli platformlarda gerçekleştirilen 360 derecelik canlı yayınları izleyerek girmek isterseniz VR Shinecon Plus Sanal Gerçeklik Gözlüğünü kesinlikle tavsiye edebiliriz. Ürün hakkında detaylı bilgi için TeknoStore sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Yeni yıla girerken kendinize ya da sevdiklerinize eğlenceli ve kullanışlı bir ürün hediye etmek isterseniz Eachine E55 BNF Mini WiFi Kameralı FPV Drone’un uygun bir tercih olacağını söyleyebiliriz. Sadece 6.5 santimetre genişliğe sahip bu mini drone ile en güzel anlarınızı farklı bir bakış açısından kaydedebilirsiniz. Ürün hakkında detaylı bilgi için TeknoStore sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Özellikle PUBG Mobile ve Fortnite Mobile’ın yayınlanması ile birlikte mobil oyunculuk ciddi derecede yaygınlaşmış durumda. Akıllı telefonlar ne kadar iyi tasarlanırlarsa tasarlansınlar bir oyun kolu kadar iyi bir deneyim sağlayamıyorlar. KingMa Mobil Oyunlar İçin 5in1 Telefon Tutucu Tetik Joystick Seti, mobil oyuncuların akıllı telefonlarında oyun kolu kalitesinde kontrole sahip olmalarını sağlıyor. Ürün hakkında detaylı bilgi için TeknoStore sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Tüm bu ürünler dikkatinizi çekmeyi başaramadıysa TeknoStore’un Yılbaşı Hediyeleri sayfasını ziyaret edebilir, özel olarak tasarlanan hediye sepetlerinden birini ya da yılbaşına özel indirimde bulunan ürünlerden birini satın alabilirsiniz. Oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahip olan TeknoStore’da kendiniz ve sevdikleriniz için en uygun yeni yıl hediyelerini bulabileceğinizden emin olabilirsiniz.