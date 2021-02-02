ÖSYM: YKS Başvuruları e-Devlet Üzerinden Yapılabilecek

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, yaklaşmakta olan YKS başvurularının artık e-Devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı. Önceden başvuru merkezlerine gitmek zorunda kalan adaylar, yeni değişiklikle birlikte kimlik bilgileri ve HES kodu ile e-Devlet üzerinden YKS başvurusu yapabilecek.

Bugüne kadar Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları için adayların belgeleriyle birlikte başvuru merkezlerine gitmesi gerekiyordu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, son yaptığı açıklamayla birlikte bu prosedürün değiştiğini ve adayların artık kolay bir şekilde e-Devlet üzerinden başvuru yapabileceklerini açıkladı.

T.C kimlik kartı ve e-Devlet şifresi ile birlikte sistem üzerinden başvuru yapılabileceğini dile getiren Aygün, adayların hangi başvuru yöntemini seçerse seçsin HES kodunu kullanmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Başvurular 4 Şubat’ta başlıyor

Aygün, başvuruların 4 Şubat’ta başlayacağını ve 2 Mart’ta sona ereceğini dile getirirken, sınavlara ilişkin ayrıntıların 2021 - YKS klavuzunda verileceğini açıkladı. Daha önce ÖSYM’ye yapılan başvurularda adayların fotoğrafı sisteme girilmediği zaman, başvuru merkezlerine fotoğraf ibrazında bulunulması gerekiyordu. ÖSYM Başkanı, bu durumun artık geçerli olmayacağını ve adayların TC kimlik kartlarında yer alan fotoğrafın sisteme direkt aktarılacağını açıkladı. Aygün, aynı zamanda adayların hangi başvuru yöntemini seçerse seçsin HES kodu bildirmelerinin zorunlu olduğunu belirtti.

Adayların sadece e-Devlet üzerinden değil, aynı zamanda https://ais.osym.gov.tr üzerinden de başvuru yapabileceğini dile getiren Aygün, şu açıklamalarda bulundu; "T.C. kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne ÖSYM AİS mobil uygulaması veya 'http://ais.osym.gov.tr' üzerinden 'e-Devlet ile kayıt ol' seçeneğine tıklayarak kayıt olabilecek ve sınav başvurularını yapabilecek. e-Devlet kayıtları için adaylarımızın PTT şubelerinden şifrelerini temin etmeleri gerekiyor.”