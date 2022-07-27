Hayatımızın en önemli kararlarından bir tanesi olan üniversite tercihi sırasında adaylara yardımcı olacak YÖK Lisans Atlası ve YÖK Önlisans Atlası ya da bilinen adıyla YÖK Atlas Tercih Robotu ile üniversitelerin ve bölümlerin en güncel verilerine ulaşabilirsiniz. Gelin YÖK Atlas Tercih Robotu nedir, nasıl kullanılır, hangi verileri gösterir tüm detaylarıyla görelim.

Bir yıl boyunca, hatta yıllarda hazırlandığınız üniversite sınavından iyi bir puan ve sıralama elde ettiyseniz tebrikler, üniversite tercihi yapma sırası geldi. Bazılarının hayalini kurduğu bölümler ve meslekler vardır, bazıları ise hala nasıl bir gelecek çizeceklerine karar vereremiş olabilirler. İşte bu noktada devreye YÖK Lisans Atlası ve YÖK Önlisans Atlası ya da bilinen adıyla YÖK Atlas Tercih Robotu sistemi giriyor.

YÖK Atlas Tercih Robotu adıyla bilinse de aslında bu bir tercih robotu değildir. Bu sistem üzerinden üniversitelerin fakültelerindeki ve yüksekokullarındaki bölümlere yerleşim verilerini öğrenirsiniz. En son ve güncel yerleşim verileri sayesinde hem bölüm hakkında bilgi edinmiş olursunuz hem de az çok size uygun olup olmadığını görürsünüz. Gelin YÖK Atlas Tercih Robotu nedir, nasıl kullanılır, hangi verileri gösterir gibi merak edilen soruları tüm detaylarıyla inceleyelim.

YÖK Atlas Tercih Robotu nedir?

YÖK Lisans Atlası ve YÖK Önlisans Atlası ya da bilinen adıyla YÖK Atlas Tercih Robotu, Yükseköğretim Kurulu tarafından geliştirilmiş olan bir bilgi paylaşım sistemidir. Bu sistem üzerinden ilginizi çeken üniversitenin fakülte ya da yüksekokulundaki lisans ve önlisans programının genel bilgilerinin yanı sıra yerleşim verilerini de en güncel ve doğru bir şekilde alabilirsiniz. YÖK Atlas Tercih Robotu şeklinde bilinse bile aslında bu sistem bir tercih robotu değil, yalnızca veri paylaşım sistemidir.

YÖK Atlas Tercih Robotu ile öğreneceğiniz bilgiler:

Yükseköğretim Girdi Göstergeleri: Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler Yerleşenlerin geldikleri iller Yerleşenlerin öğrenim durumu Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri Yerleşenlerin mezun oldukları liseler Yerleşen okul birincileri Taban puan ve başarı sırası istatistikleri Yerleşen son kişinin profili Yerleşenlerin YKS net ortalamaları Yerleşenlerin YKS puanları Yerleşenlerin YKS başarı sıraları Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler) Yerleşme koşulları

Yükseköğretim Süreç ve Çıktı Göstergeleri: Öğretim üyesi sayısı ve unvan dağılımı Kayıtlı öğrenci sayısı Kayıtlı yabancı öğrenci sayısı Programdan mezun olan öğrenci sayısı Değişim Programları ile giden/gelen öğrenci sayısı Yatay geçiş ile gelen öğrenci sayısı



Merak etmeyin, nasıl kullanacağınızı anlattığımız kısımda göreceğiniz gibi tüm bu veri başlıkları düzenli bir şekilde karşınıza çıkacak. Bu nedenle hiç de kafa karıştırıcı olmadığını söyleyelim. Arama sonrası tüm bu başlıkları dilediğiniz gibi genişleterek ayrıntılarını görebilirsiniz.

YÖK Atlas Tercih Robotu ile kullanıcılara sunulan tüm verilerin iki temel amacı var, adayların okulu tanıması ve tercih sıralaması belirlemesi. Seçeceğiniz bölüme en yüksek puan ya da en yüksek sıralama ile giren kişinin ve en düşük puan ya da en düşük sıralama ile giren kişinin verilerini gördüğünüz zaman kendi puan ve sıralamanızla kıyaslayarak ona göre tercih yapabilirsiniz.

YÖK Atlas Tercih Robotu ile kullanıcılara sunulan diğer bilgiler ise adayların okulu ve bölümü tanımalarına yardımcı olmayı hedefliyor. Sonuçta seçtiğiniz okul ve bölümde yıllarca okuyacak ve ömrünüzün sonuna kadar bu okulun mezunu olarak anılacaksınız. Yani basit bir tercih değil. Bu nedenle biraz vakit ayırın ve YÖK Atlas Tercih Robotu verilerini güzelce kontrol edin.

YÖK Atlas Tercih Robotu nasıl kullanılır?

Adım #1: Buradaki bağlantı üzerinden YÖK Lisans Atlası sayfasını açın. ya da

Buradaki bağlantı üzerinden YÖK Lisans Atlası sayfasını açın. Adım #2: Buradaki bağlantı üzerinden YÖK Önlisans Atlası sayfasını açın.

Buradaki bağlantı üzerinden YÖK Önlisans Atlası sayfasını açın. Adım #3: Üniversite Seç sekmesinden bir üniversite seçin.

Üniversite Seç sekmesinden bir üniversite seçin. Adım #4: Üniversitenin bölümlerinden birini seçin ve üzerine tıklayın. ya da

Üniversitenin bölümlerinden birini seçin ve üzerine tıklayın. Adım #5: Lisans / Önlisans Programı Seç sekmesinden bir bölüm seçin.

Lisans / Önlisans Programı Seç sekmesinden bir bölüm seçin. Adım #7: Bölümün bulunduğu üniversitelerden bir tanesini seçin ve üzerine tıklayın.

Bölümün bulunduğu üniversitelerden bir tanesini seçin ve üzerine tıklayın. Adım #8: Seçtiğiniz bölüm hakkındaki tüm detayları göreceksiniz.

Adım #1: YÖK Lisans Atlası sayfasını açın:

YÖK Atlas sistemi, pek çok farklı alt sistemden oluşuyor. YÖK Atlas Tercih Robotu olarak andıklarımızdan biri olan YÖK Lisans Atlası, ülkemizdeki tüm üniversitelerin lisans programlarını görebileceğiniz sistemdir.

Adım #2: YÖK Önlisans Atlası sayfasını açın:

YÖK Atlas sistemi, pek çok farklı alt sistemden oluşuyor. YÖK Atlas Tercih Robotu olarak andıklarımızdan biri olan YÖK Önlisans Atlası, ülkemizdeki tüm üniversitelerin önlisans programlarını görebileceğiniz sistemdir.

Adım #3: Üniversite Seç sekmesinden bir üniversite seçin:

YÖK Lisans Atlası’nı ya da YÖK Önlisans Atlası’nı açtıktan sonra karşınıza çıkan ilk seçenek Üniversite Seç sekmesi olacak. Bu sekmeyi genişlettiğiniz zaman ülkemizdeki tüm devlet ve vakıf üniversitelerini görebilirsiniz. Dilerseniz yazarak da arama yapabilirsiniz.

Adım #4: Üniversitenin bölümlerinden birini seçin ve üzerine tıklayın:

YÖK Lisans Atlası ya da YÖK Önlisans Atlası’nın Üniversite Seç sekmesi üzerinden bir üniversite seçtiğiniz zaman, o üniversitede bulunan tüm bölümler karşınıza çıkacak. Dilediğiniz bölümün üstüne tıklayarak açabilir ve sistemin size sunduğu tüm verileri ayrıntlarıyla görüntüleyebilirsiniz.

Adım #5: Lisans / Önlisans Programı Seç sekmesinden bir bölüm seçin:

YÖK Lisans Atlası’nı ya da YÖK Önlisans Atlası’nı açtığınız zaman karşınıza çıkacak ikinci seçenek olan Lisans / Önlisans Programı Seç sekmesi üzerinden ülkemizdeki tüm üniversitelerde bulunan tüm bölümleri görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz yazarak da arama yapabilirsiniz.

Adım #7: Bölümün bulunduğu üniversitelerden bir tanesini seçin ve üzerine tıklayın:

YÖK Lisans Atlası ya da YÖK Önlisans Atlası’nın Lisans / Önlisans Programı Seç sekmesi üzerinden bir bölüm seçtiğiniz zaman karşınıza bu programın bulunduğu tüm üniversitelerin listesi çıkacak. Dilediğiniz üniversitenin üstüne tıklayarak açabilir ve sistemin size sunduğu tüm verileri ayrıntlarıyla görüntüleyebilirsiniz.

Adım #8: Seçtiğiniz bölüm hakkındaki tüm detayları göreceksiniz:

YÖK Lisans Atlası ya da YÖK Önlisans Atlası üzerinden bir üniversite ve bir bölüm seçtikten sonra size sunulan tüm verileri detaylarıyla görebilirsiniz. Eğer bu iki sistem size yeterli gelmediyse buradaki bağlantı üzerinden YÖK Program Atlası sayfasını açarak farklı sistemleri de ziyaret edebilirsiniz.

YÖK Lisans Atlası ve YÖK Önlisans Atlası ya da bilinen adıyla YÖK Atlas Tercih Robotu nedir, nasıl kullanılır gibi merak edilen soruları yanıtlayarak sistem hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. Konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.