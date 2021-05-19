YÖK'ten Üniversiteler İçin Yüz Yüze Eğitim Açıklaması

Sağlık Bakanlığı'na bir yazı gönderdiklerini açıklayan YÖK, 2021-22 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitime geçilebilmesi için öğrenci ve eğitim personeline aşılamada öncelik tanınmasını talep etti.

COVID-19 salgını, hayatın tüm alanları gibi eğitimi de derinden etkiledi. Bu kapsamda çoğu üniversite ve bölümde öğrenciler, Mart 2020'den bu yana öğrenimlerine "uzaktan eğitim" ile devam etmeye çalışıyorlar. Paylaşılan açıklamaya göre Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yüz yüze eğitime geçilebilmesi adına yeni bir adım attı ve Sağlık Bakanlığı'na bir yazı gönderdi.

YÖK tarafından Sağlık Bakanlığı'na gönderilen yazıda üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki "akademik ve idari kadrolardaki personel" ile "örgün öğretimde okuyan öğrencilerin" 2021 Eylül ayına kadar aşılama çalışmalarının tamamlanması talep edildi.

YÖK'ün Sağlık Bakanlığı'na göndermiş olduğu yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Ülkenin kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir yeri olan yükseköğretim sistemimizde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bütünüyle normalleşmeye geçilerek sürdürülmesi, yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 2021-2022 eğitim döneminde başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personel ile örgün eğitimde okuyan öğrencilerimizin de öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır. Aksi takdirde özellikle başta sağlık olmak üzere uygulamalı eğitim alanlarından mezun olacakların meslek icralarında telafisi mümkün olmayan sonuçlar üretmesi kuvvetle muhtemeldir.

Buna göre, yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personeli ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerimizin 2021 Eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanması hususunda gereğini önemle arz ederim."