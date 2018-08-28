YouTube, yeni gelen 'izleme süresi' özelliği ile birlikte kullanıcılara günlük, haftalık ya da ortalama ne kadar video izlediklerini görme imkanı tanıyor.

Günümüzde pek çok uygulama, kullanıcılara uygulamada ne kadar vakit geçirdiğini gösteriyor ve kendini kontrol edemeyen kullanıcıların kendilerine bir kullanım limiti belirlemelerine imkan veriyor. Ayrıca Apple, mobil işletim sisteminin yeni sürümü iOS 12 ile kullanıcıları tüm akıllı telefon kullanım alışkanlıklarını kontrol etmeye davet ediyor.

Zaman kontrolünün bu denli önemsendiği bir dönemde dünyanın en büyük video paylaşım platformu olan YouTube’un da kullanıcılara uygulama istatistiklerini göstermemesi beklenemezdi. Yeni bir güncelleme alan YouTube, kullanıcıların uygulamayı ne sıklıkla kullandıklarını görmelerine ve bir kullanım limiti koymalarına imkan tanıyor.

Tek yapmanız gereken YouTube mobil uygulamasını açtıktan sonra sağ üstte bulunan profil fotoğrafına tıklamak ve ‘İzleme süresi’ adlı seçeneğe dokunmak. YouTube, bugünkü, dünkü ve geçen haftaki toplam izleme sürenize ek olarak günlük ortalama ne kadar video izlediğinizi de gösteriyor. Dilerseniz aşağıda bulunan seçeneklerden YouTube’un sizi belirli bir süre video izledikten sonra uyarmasını sağlayabiliyorsunuz.