YouTube, akıllı TV uygulamasına aynı anda 4 canlı yayını izleme özelliği geleceğini açıkladı. Şu an için YouTube TV ve Primetime Channels kullanıcılarının erişebileceği özellik ile YouTube'un seçtiği 4 maçı aynı anda izleyebileceksiniz.

Dünyanın en büyük video paylaşım platformu YouTube, uzun yıllar "televizyonu bitirecek" ön görüsüyle çeşitli tartışmalara ev sahipliği yaptı. Günümüzde neredeyse tüm ana akım medyanın YouTube'da da yayına başlamasıyla YouTube mu televizyonu bitirdi televizyon mu YouTube'u ele geçirdi karar vermek zor olsa da platform, televizyon izleme alışkanlığımızı değiştirmek üzere yeniliklere devam ediyor.

Resmi X hesabı üzerinden yeni bir duyuru yapan YouTube, platforma çoklu izleme özelliği getireceğini açıkladı. Söz konusu özellik ile birlikte aynı anda birden fazla canlı izleme imkanı bulacaksınız. Evet, söz konusu özellik standart YouTube videolarını izlemek için kullanılamayacak.

Aynı anda 4 tane maçı izlemek mümkün olacak

YouTube'un "çoklu izleme" olarak isimlendirdiği özellik, şu an için yalnızca 85'ten fazla TV'nin canlı yayınının takip edilebildiği YouTube TV ve farklı akış hizmetlerine tek noktadan abonelik ve erişim imkanı sunan "Primetime Channels" ile kullanılabilecek. Dolayısı ile standart YouTube canlı yayınlarının en azından şu an için çoklu izleme özelliğini desteklemeyeceğini söyleyebiliriz. (Halbuki seçim geceleri çok işimize yarardı.)

Standart YouTube canlı yayınlarını "henüz" desteklemeyeceğini söylüyoruz çünkü özellik şu anda neredeyse beta aşamasında. Öyle ki YouTube, henüz YouTube TV ya da Primetime Channels kullanıcılarının dahi hangi yayınlarda çoklu izleme özelliğini kullanabileceklerine izin vermeyecek. YouTube, dört adet WNBA ya da NFL yayını otomatik olarak seçip gruplayacak. Kullanıcılar ana sayfada çoklu izleme önerisini görecek ve isterlerde YouTube'un seçtiği dört yayını aynı anda izleyebilecek.

YouTube çoklu izleme, mobil ya da webde kullanılamayacak

Bu arada; YouTube'un gelecekte kullanıcıların hangi yayınları aynı anda izleyebileceklerini seçebileceklerini söylediğini belirtelim. Belki o gün geldiğinde standart YouTube yayınları da çoklu izleme özelliğini destekleyebilir.

YouTube'un çoklu izleme özelliğinin en büyük eksilerinden biri, yalnızca YouTube'un akıllı TV uygulaması ve Apple TV gibi akış cihazlarındaki uygulamasında kullanılabilecek olması. Mobil ya da web sürümde çoklu izleme özelliği bulunmayacak. Ekranın dörde bölüneceğini düşünürsek 6-7 inçlik bir akıllı telefon ekranında açmanın zaten pek de keyifli olmayacağını tahmin edebiliriz.