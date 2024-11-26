YouTube, iPhone'lar için bomba bir özellik yayımladı. Bu yeni özellik, Fotoğraflar uygulamasındaki bir videonun doğrudan YouTube'a aktarılmasını sağlayacak. Bu özellik, 2018 yılında kaldırılmıştı.

Dünyanın en popüler çevrim içi video platformu YouTube, iPhone'lar için yeni bir özellik duyurdu. Bu yeni özellik, kullanıcıların Fotoğraflar gibi uygulamalardan doğrudan YouTube'a video yüklemelerinin önünü açacak.

Aslına bakacak olursak YouTube, bundan yıllar önce aynı özelliğe sahipti. Hatta daha geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, bu özellik aracılığıyla YouTube'a yüklenmiş videoları rastgele izleyebileceğiniz bir internet sitesinin varlığından bahsetmiştik. İşte bu özellik, şimdi yeniden aramıza dönmüş durumda.

YouTube'un yeni özelliği böyle görünecek

YouTube'un iPhone'lardaki yeni özelliği, oldukça basit bir çalışma mantığına sahip olacak. Kullanıcı, bir videoyu WhatsApp'a gönderiyor gibi YouTube'a gönderecek. İkinci aşamada da videonun kırpma işlemi gerçekleştirilecek. Daha sonra başlık ve içerik bilgileri girilecek ve video, işlemeden sonra YouTube'da yayımlanmış olacak.

YouTube, 2018 yılında kaldırdığı özelliği geri getirmesine ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak bu özellik, YouTube'un dün itibarıyla yayımlanan "19.47.7" kodlu sürümüne güncelleme yaptığınızda kullanılabilir oluyor. App Store üzerinden güncelleme yapıp, yeni özelliği hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.