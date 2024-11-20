YouTube'un ilkel zamanlarında yüklenmiş videolara ulaşmanızı sağlayan bir internet sitesi geliştirildi. "IMG_0001" isimli site, 2009 ila 2012 yılları arasında platforma yüklenmiş videoları rastgele izlemenizi sağlıyor.

Dünyanın en popüler çevrim içi video platformu YouTube, bugün sayısız içeriğe ev sahipliği yapıyor. 2005 yılında hayatımıza giren platformda o yıllardan kalma, görüntü kalitesi şimdiye kıyasla oldukça düşük olan videolar da var.

Yeni yeni popüler olmaya başlayan "IMG_0001" isimli bir site, tam olarak geçmişi arayanlar için. Oldukça basit bir algoritmaya sahip olan bu internet sitesi, 2009 ila 2012 yılları arasında YouTube'a yüklenmiş olan IMG_XXXX başlıklı videoları rastgele izlemenizi sağlıyor.

IMG_0001'in sırrı ne?

Riley Walz isimli geliştiricinin yaptığı açıklamaya göre ilk iPhone'larda çekilen videolar için "YouTube'a Gönder" seçeneği bulunuyordu. Bu seçenek, iPhone ile çekilen bir videonun doğrudan YouTube'a aktarılmasını sağlıyordu. Çoğu zaman "IMG_0001" başlığı ile aktarılan videolarda hiçbir açıklama da bulunmuyor. Eğer bugün bile YouTube'da IMG_0001 araması yaparsanız yıllar önce yüklenmiş tonla videoya ulaşırsınız. İşte IMG_0001, tam olarak bu videoları rastgele izlemenize olanak tanıyor.

Eğer siz de IMG_0001'e girmek ve saatlerinizi harcamak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, sizleri karşılayacak olan Panasonic marka kumandaya dokunmak. Açılan sayfada videonun YouTube'a yüklediği tarihi ve izlenme sayılarını da görebiliyorsunuz.