YouTube Music, 'Listening Room' isimli bir beta programı başlatacağını açıkladı. Programa seçilenler, bir yıllık ücretsiz YouTube Music üyeliği elde edebilecek ve yeni özelliklere erken erişim sağlayabilecek. Peki katılım için şartlar neler?

Ülkemizde de kullanılan YouTube Music, dünyanın en popüler müzik akışı hizmetlerinden biri konumunda. Kullanıcı deneyimini iyileştirmek isteyen platform, şimdi de yepyeni bir program başlatacağını duyurdu. Programa, Türkçe’ye ‘Dinleme Odası’ olarak çevrilebilen ‘Listening Room’ ismi verildiği ifade edildi.

Listening Room, seçili kullanıcıların uygulamaya gelecek özelliklere erken erişim elde etmesine ve geri bildirim sağlamasına yardımcı olacak. Bu kullanıcılar, Discord’daki özel bir gruba katılarak hem özelliklere uluşabilecek hem de YouTube ekibine geri bildirim sağlayabilecek. Platform, programı YouTube Music’in geleceğini şekillendirmeye yardımcı olmak amacıyla başlatıldığını söylüyor.

Kullanıcılara ücretsiz bir yıllık YouTube Music Premium üyeliği de verilecek

Beta programına dahil olmayı başaran kullanıcılar için sağlanan diğer avantaj ise ücretsiz bir yıllık YouTube Music Premium aboneliği. Şuradaki form üzerinden kayıt olabileceğiniz program için istenen şartlar ise şu şekilde;

Programa katılma şartları

Müzik dinlemeyi sevmek

Bir yıl boyunca birincil müzik platformu olarak YouTube Music’i kullanmak (diğer platformları da kullanıyor olabilirsiniz)

Discord’daki konuşmalar ve anketler aracılığıyla düzenli geri bildirimde bulunmak

Discord grubu dışından hiç kimseyle herhangi bir bilgiyi (ekran görüntüleri, konuşmalar, özellikler vb.) paylaşmamak

Eğer bu şartlar sağlanırsa Listening Room programı için kullanıcıların seçilebileceği aktarılıyor. YouTube, şartları sağlayan herkesin seçilmeyeceğini, yalnızca belli insanların programa dahil olabileceğini de ekliyor. Şirkete göre kabul edilenlerle sonraki adımlar için Şubat 2023’te iletişim kurulacak. Ayrıca formda herhangi bir ülke sınırlaması görmediğimizi ekleyelim. Yani Türkiye’den de katılım mümkün gibi görünüyor.

Programa başvuru yapmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kayıt için belli sorulara cevap vermek gerekiyor

YouTube, formda programa katılmak isteyenlere bir takım sorular da yöneltiyor. Bu sorular, müzik platformlarında ne kadar müzik dinlendiği, hangi platformun en çok kullanıldığı, hangi platformlara para ödendiği, kendinizi nasıl tanımladığınız ve en sevdiğiniz sanatçı ve müzik türleri gibi şeyleri içeriyor.

Hangi cihazlardan en çok müzik dinlediğiniz, kısa video formatını (Shorts, Reels gibi) ne kadar sıklıkla ve hangi mecralardan izlediğiniz ve Discord kullanımınız gibi birçok ek soru da mevcut. Ayrıca, geliştirme aşamasındaki hiçbir özelliği başkalarıyla paylaşmamayı ve YouTube Music’i önümüzdeki yıl boyunca birincil uygulama olarak kullanmamayı da kabul etmeniz gerek. Tüm bunları yaptıktan sonra programa başvuru yapabiliyorsunuz.