Togg'un şarj ağı Trugo, ülkedeki belli sayıda istasyonda daha uygun fiyatlı hızlı şarj sunacağını açıkladı.

Türkiye’nin yerli otomobil firması Togg, kullanıcılarına ve elektrikli otomobil sahiplerine farklı bölgelerde şarj imkânı tanıyan “Trugo” isimli şarj istasyonları sunuyordu. Ara sıra da Trugo istasyonlarında kampanyalar olduğunu görüyorduk. Şimdi ise bunlara bir yenisinin daha eklendiği açıklandı.

Trugo’nun resmî hesabı üzerinden yapılan açıklamalara göre belli bölgelerdeki şarj istasyonlarında daha uygun avantajlı fiyatlar sunulacak. Avantajlı fiyatların İstanbul ve Aydın’daki belli istasyonlarda olacağı aktarılmış.

Aşağıda gördüğünüz istasyonlarda 12 TL/kWh avantajlı fiyat sunulacak

Bimola Çekmeköy

Bimola Ömerli

Bimola Reşadiye

Bimola Poyrazköy Kuzey

Bimola Poyrazköy Güney

Bimola Çiftalan

Bimola Işıklar

Bimola Odayeri

Bimola Fenertepe

Özce Akaryakıt Aydın Söke

Bizim de listelediğimiz, İstanbul ve Aydın’da bulunan bu az sayıda istasyonda kullanıcılar hızlı şarj deneyimini daha uygun fiyata yaşayabilecekler. Normalde fiyatlar DC, yani hızlı şarjda 14,98 TL / kWh olarak sunuluyor. Ancak bu belirlenen istasyonlarda 12 TL’ye hızlı şarja ulaşabileceksiniz. Bu da %20’ye yakın indirim anlamına geliyor.