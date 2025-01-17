Google ve YouTube’daki içerik kaldırma talebinde bulunan ülkelerin sıralaması belli oldu. Türkiye, YouTube’da 6.000 talep ile dikkat çekiyor.

Günümüzde birçok hükûmet, YouTube ve Google gibi dijital platformlardan içerik kaldırılması için talepte bulunuyor. Platformlardaki içerik denetimine yönelik talepler ise giderek artıyor. Son beş yılda, özellikle YouTube'daki videoların kaldırılması için yapılan resmi başvuruların, Google Arama sonuçlarına yönelik taleplerden daha fazla olduğu tespit edildi. Yaşanan bu durum video platformlarının denetim baskısıyla daha sık karşı karşıya kaldığını ortaya çıkardı.

VPN sağlayıcısı Surfshark tarafından yayımlanan bir rapora göre, Google'ın son beş yılda aldığı 300.000'den fazla içerik kaldırma talebinin %54'ü YouTube içeriklerine yönelik olduğu ortaya çıktı. Google Arama sonuçlarına yönelik taleplerin oranı ise %31'de kaldı. Geriye kalan %15'lik kısım ise Google'ın diğer hizmetlerine yönelik taleplerden oluştu.

Türkiye üçüncü sırada yer alıyor

Rapora göre, içerik kaldırma taleplerinde başı Rusya çekiyor. YouTube özelinde Hindistan 8.000 taleple ikinci sırada yer alırken, Türkiye ise 6.000 taleple üçüncü sırada bulunuyor. Arama sonuçlarında ise Rusya'nın ardından 16.000 taleple Güney Kore öne çıkıyor. Genel olarak YouTube ve Google Arama, şirketin aldığı içerik kaldırma taleplerinin %70'ini oluşturuyor.

Surfshark'ın raporuna göre içerik kaldırma taleplerinin gerekçeleri ve yoğunluğu ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Son beş yılın verilerine göre, 96.000 taleple en sık öne çıkan gerekçe ulusal güvenlik oldu. 2020'de itibar zedeleme, 2023'te ise dolandırıcılık en çok başvurulan sebepler arasında yer aldı.

Raporda bazı sınırlamalar bulunuyor; veriler yalnızca 150 ülkeyi kapsıyor ve 2024 yılına ait veriler yalnızca haziran ayına kadar toplanmış durumda. Ayrıca toplam başvuru hacmi ölçüldüğü için, daha az sayıda talepte bulunan bazı ülkelerin daha fazla içerik kaldırmış olması mümkün. Amerika Birleşik Devletleri ise YouTube ve Google Arama üzerindeki içerik kaldırma taleplerinde üst sıralarda yer almadı.