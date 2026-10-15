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YouTube Premium'a Sesli Kitap Özelliği Geliyor: Spotify ve Audible'a Rakip Olacak!

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YouTube, sesli kitap pazarına girerek Premium abonelerine yeni bir dinleme deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

YouTube Premium'a Sesli Kitap Özelliği Geliyor: Spotify ve Audible'a Rakip Olacak!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

YouTube'u bugüne kadar video, müzik ve podcast'lerle tanıdık. The Wall Street Journal'ın haberine göre platform, şimdi de büyük yayıncılarla görüşerek sesli kitapları YouTube Premium'a eklemeyi planlıyor.

Anlaşmalar sağlanırsa Premium aboneleri, lisanslı sesli kitapları mevcut üyelikleri üzerinden dinleyebilecek. Böylece YouTube, Spotify ve Amazon'un Audible hizmetinin de bulunduğu sesli kitap pazarına adım atacak.

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YouTube Premium'a Sesli Kitap Özelliği Geliyor: Spotify ve Audible'a Rakip Olacak!
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YouTube, sesli kitap pazarında şansını deniyor

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YouTube'un bu pazardaki en önemli avantajı, kullanıcıların zaten sıkça ziyaret ettiği bir platform olması. Sesli kitapların Premium üyeliğine dâhil edilmesi, kullanıcıları ayrı bir abonelik almaktan kurtarabilir. Elbette bunun için yayıncılarla yapılacak anlaşmaların kapsamı ve sunulacak kataloğun çeşitliliği de belirleyici olacak.

Lisanslı içeriklerin platforma eklenmesi, yapay zekâyla üretilen ve gerekli yayın haklarına sahip olmayan sesli kitap kayıtlarına karşı da bir alternatif sunabilir. Ancak YouTube'un bu konudaki planlarının ayrıntıları henüz açıklanmış değil.

Sesli kitaplar ne zaman yayınlanacak?

Yayıncılarla görüşmeler devam ettiği için özelliğin çıkış tarihi net değil. Mevcut iddialar, sesli kitapların 2027 yılında YouTube Premium abonelerine sunulabileceğini gösteriyor.

Hangi ülkelerin bu hizmetten yararlanacağı ve kataloğun hangi eserleri kapsayacağı da henüz bilinmiyor. YouTube'un planı hayata geçerse Premium üyeliğinin kapsamı genişleyecek; platformun sesli kitap pazarındaki rakipleriyle nasıl bir rekabete gireceği ise sunulacak içeriğe ve erişim koşullarına bağlı olacak.

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