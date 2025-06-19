YouTube'un reklam engelleyici kullanan kullanıcıların, videoları izlemelerini geciktirmeye yönelik yeni bir yönteme başvurduğu keşfedildi.

YouTube, reklam engelleyici kullananlara karşı durmaksızın yeni yöntemler geliştiriyor. Şimdi ise şirket, reklam engelleyici uzantısı kullananların izlemeye çalıştıkları videoların yüklenmesi bilerek yavaşlatılıyor.

Özellikle Reddit forumlarında durumu bildiren birçok kullanıcı, videolar başlamadan önce birkaç saniyelik siyah ekranlarla karşılaştıklarını söylüyor. Videonun siyah şekilde kaldığı ekranlar genellikle reklam süresi kadar kalıyor. Yani bir nevi reklam izliyor olmanızdan farksız bir durum.

Video, reklam süresi kadar siyah kalıyor

Ayrıca ekranda "Kesintiler mi yaşıyorsunuz? Nedenini öğrenin!" diye bir uyarı çıkıyor ve sizi Google’ın reklam engelleme konusundaki yardım sayfasına yönlendiriyor. Bu da YouTube’un kasıtlı olarak videoları yavaşlattığının net bir göstergesi.

Eskiden YouTube, reklam engelleyici kullananlara uyarı gösteriyor ya da videoyu tamamen engelliyordu. Şimdi ise izlenmeyen reklamlar kadar bekletip kullanıcıları pes ettirmeyi hedefliyor gibi görünüyor. Yani reklam izlemiyor olsanız bile yine de zaman kaybediyorsunuz.

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