YouTube, iOS 14'le çalışan iPhone'lar için yeni bir özelliği daha kullanıma sundu. Buna göre kullanıcılar, YouTube'a Safari ya da Chrome'dan eriştiklerinde resim içinde resim özelliğini kullanabiliyorlar. Ancak bu özellik, YouTube uygulamasında sadece Premium kullanıcıları tarafından deneyimlenebiliyor.

Yaklaşık bir ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, YouTube'un iOS sürümünde resim içinde resim özelliğinin test edilmeye başladığından bahsetmiştik. Ancak o dönemlerde yapılan testlerde özellik, sadece YouTube Premium aboneleri tarafından kullanılabiliyordu. Yani YouTube'a herhangi bir ödeme yapmayan kullanıcılar, uygulama üzerinden bu özelliği kullanamıyorlardı. Görünüşe göre YouTube, bu durumu değiştirmek istiyor.

iOS 14 ile çalışan bir iPhone sahibiyseniz, artık YouTube'un resim içinde resim özelliğini kullanabiliyorsunuz. Ancak özellikten faydalanmak istiyorsanız, YouTube uygulamasına değil, Safari ya da Chrome sürümüne gitmeniz gerekiyor.

YouTube'un resim içinde resim özelliğini neden uygulama için yayınlamadığı bilinmiyor. Özellik, uygulama için test aşamasında da olabilir, YouTube, resim için resim özelliğini kullanıcıları Premium aboneliğine çekmek için bir koz olarak kullanıyor da olabilir.

YouTube'un resim içinde resim özelliği böyle görünüyor