Son dönemde tam ekran video izlerken platformun ‘dikey moddayken’ sağladığı olanakları kullanıcılarına sunmak için yeni özellikler ekleyen YouTube, bu yelpazeyi genişletmeyi planlıyor. Tam ekrandayken yorumları ve video açıklamasını görüntüleme, beğenme ve paylaşma gibi seçenekleri ekleyen YouTube, bu eklentileri daha da kolay ulaşılır hale getirmeyi planlıyor.

En son haber başlıklarında platforma ekleyeceği yeni özelliklerle oyuncu YouTuberlara sağlayacağı desteklerle yer alan YouTube, geçtiğimiz aylarda mobil cihazlara yeni özellikler eklemek için de çalışmalarını sürdürdü. Mobil uygulamalarında tam ekran video görüntülerken kullanıcılarına ‘dikey modda’ da sunulan seçenekleri eklemeye çalışan YouTube, bu yelpazeyi giderek genişletmeyi hedefliyor.

Platforma yapılan önceki eklentilerde yatay moddayken yorum yapma ve video açıklamasını gösterme gibi özellikler yer alıyordu. Fakat YouTube, mobil cihazlarda videolar tam ekrandayken bile uygulamayı tıpkı dikey ekrandaki gibi kısa yoldan kullanabilme özelliği eklemeyi planlıyor.

Bütün Android cihazlara eklenmesi planlanıyor:

Yukarıda Samsung Galaxy Fold3 model telefondan alınan ekran görüntüsünde görülebileceği gibi ekranın sol alt tarafında yalnızca dikey ekran modunda gözüken ‘beğenme, beğenmeme, yorum yapma, oynatma listesine ekleme ve paylaşma’ butonlarının kısa yol versiyonları yer alıyor. Videonun başlığına bastığınızda ise açıklama kısmını görüntüleyebiliyorsunuz. Eski eklenen versiyondan farklı olarak yeni özellikte önerilen videoları görüntülemek için ekranı yukarı kaydırmak yerine sağ alt tarafta okla gösterilen kısma basmak gerekiyor.

YouTube’un yakın zamanda kalıcı olarak eklemesi beklenen özelliklerin ilk başta yalnızca katlanabilen ya da büyük ekranlı telefonlar için geleceği düşünülüyordu. Fakat ortaya çıkan son bilgiler, yeni özelliklerin bütün Android işletim sistemine sahip cihazlara ekleneceğine işaret ediyor. Bilindiği üzere YouTube, platforma eklemeyi planladığı yeni özellikleri bir kesim kullanıcı üzerinde deneyip daha sonra vazgeçebiliyor. Bu nedenle uygulama geliştiricilerinin nasıl bir karara varacağı şu anda henüz kesin değil.