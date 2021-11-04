YouTube camiasının en çok takipçisi bulunanlarından biri olan MrBeast, artık her yerde göre göre resmen hafızamıza kazınan Squid Game dizisinin setini gerçek hayatta inşa etti. Dizide yarışmaya katılanların ölümüne yarıştığı bu oyun alanlarında, 456 yarışmacının yarışacağı aktarıldı.

Yayınlandığı günden bu yana popülerliği giderek artan ve yakın zamanda da düşüşe geçecekmiş gibi durmayan Güney Kore yapımı Squid Game dizisi çılgınlığı tam gaz devam ediyor. Squid Game furyasına şimdi de, YouTube’da 73,4 milyon abonesi bulunan en sevilen içerik üreticilerinden MrBeast dahil oluyor. Hem de Squid Game’i gerçek hayata taşıyarak.

Parasını belli şartlar altında, rastgele insanlara tabiri caizse bedavaya dağıtmasıyla bilinen MrBeast; geçtiğimiz yıl Zenger’a, sahip olduğu bütün parayı biriktiren zengin bir insan olmak istemediğini söylemiş ve devamlı olarak sahip olduğu şeylerin daha iyi ve daha büyüğünü almaktansa, elindeki parayla diğer insanlara yardım etmekten daha çok zevk aldığını belirtmişti.

Oyun alanlarında 456 yarışmacı yarışacak

Bugün yapmış olduğu paylaşımla MrBeast, Squid Game’deki oyun alanlarının gerçek versiyonlarını yaptığını, yarışmaya katılacak oyunculara şans dileyerek duyurdu. 456 yarışmacının yarışacağı ve umuyoruz ki kimsenin ölmeyeceği (!) bu oyun alanlarında çekilecek videoların, MrBeast’in YouTube kanalında rekor izlenme sayılarına imza atmasına ise kesin gözüyle bakılıyor. MrBeast’in ürettiği içeriklerin orijinalliğini de göz önünde bulunduracak olursak, Squid Game temalı bu yarışmayla birlikte bizi çok değişik şeyler bekliyor desek pek de yanılmamış oluruz diye düşünüyoruz.

Asıl Squid Game dizisine gelecek olursak; yönetmen Hwang Dong-hyuk'un Variety’e söylediklerine göre dizinin ikinci sezonu henüz hala erken gelişim aşamasında. “Squid Game 2 için iyi gelişmiş bir planım yok. Bunun hakkında düşünmek bile oldukça yorucu, “ ifadelerini kullanan yönetmen, “Ancak düşünecek olsam bile bunu kesinlikle tek başıma yapmazdım. Bir yazar odası kullanmayı düşünür ve birden fazla deneyimli yönetmen isterdim. “ diye de sözlerine ekledi.

Manga (Japon çizgi romanı) ve animelerden (Japon animasyonu) ilham aldığını belirten Hwang, “İlk başladığımda mali sıkıntı içindeydim ve kafelerde ‘Battle Royale’ ve ‘Liar Game’ gibi çizgi romanlar okuyarak çok zaman geçirirdim. Oyunlara kendim katılsam nasıl hissedeceğimi merak etmeye başladım. Ancak oyunları çok karmaşık buldum ve bunun yerine kendi işim için çocuk oyunlarını kullanmaya odaklandım. “ dedi.