YouTube için sunulan son güncellemede küçük bir tasarım yeniliği yer alıyor. Bu yenilik, alt çubuğun tasarımını yarı saydam hâle getiriyor.

Dünyanın en popüler çevrim içi video platformu YouTube, iOS ve Android uygulamalarını güncelledi. Bu güncelleme ile küçük bir yenilik, mobil uygulamaya eklendi. Kullanıcılar artık daha estetik bir YouTube uygulamasına kavuşmuş oldular.

YouTube uygulamasının güncellenmiş sürümünde alt menüye ufak bir dokunuş yapıldı. Böylelikle daha önce mat bir yapıda olan çubuk, an itibarıyla yarı saydam hâle gelmiş oldu. Bu alt çubuk, kullanıcıların kanallarına, aboneliklerine ve shorts videolara hızlıca ulaşmalarını sağlıyordu.

YouTube'un yeni tasarımı böyle görünüyor:

YouTube'daki tasarım değişikliği ile kullanıcılar için daha sürükleyici bir deneyim sunulmuş olacak. Hem koyu hem de açık modda kendini gösterecek değişiklik, koydu modda daha belirgin olacak.

Eğer siz de bu özelliği hemen kullanmaya başlamak isterseniz YouTube'un güncel olup olmadığını kontrol edin. iOS'ta 19.49, Android'de ise 19.47 kodlu sürüm, yeni alt çubuğa ev sahipliği yapıyor.