Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil Teknolojileri

Patenti Alındı: Hyundai’den Elektrikli Araçların Menzilini Artıracak Mühendislik Harikası Teknoloji

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Hyundai ve Kia, yüksek hızlarda kolları arasındaki boşlukları kapatan bir jant tasarımının patentini aldı. Hareketli kanatçıklarla hava direncini azaltmayı amaçlayan sistem, frenlerin soğutulması gerektiğinde yeniden açılabiliyor.

Patenti Alındı: Hyundai’den Elektrikli Araçların Menzilini Artıracak Mühendislik Harikası Teknoloji
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Jant kollarının arasındaki boşluklar, frenlere hava ulaşmasını sağlıyor. Ancak tekerlek çevresindeki hava akışını da bozabiliyor. Kapalı bir yüzey aerodinamik açıdan avantaj sağlasa da bu kez frenleri soğutmak güçleşiyor.

Kasım başında tescillenen bu tasarımla elektrikli araçlarda menzili artırmak, içten yanmalı modellerde ise yakıt tüketimini azaltmak hedefleniyor. Kanatçıkların açılıp kapanması, frenlerin ihtiyaç duyduğu hava akışını da korumayı amaçlıyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Patenti Alındı: Hyundai’den Elektrikli Araçların Menzilini Artıracak Mühendislik Harikası Teknoloji
one-wheel-with-two-positions-1793908383
better-aero-without-cooking-the-brakes-1793908384

Jantın kolları sabit kalıyor, kanatçıklar dönüyor

one-wheel-with-two-positions-1793908383

Jantın dışarıdan görünen ana kolları hareket etmiyor. Arkalarında dönebilen bir halka ve bu halkaya bağlı kanatçıklar bulunuyor. Halka hafifçe döndüğünde kanatçıklar kolların arasına ilerleyip boşlukları örtüyor. Hava geçişi gerektiğinde ise geri çekiliyor.

Peki bu halkayı ne hareket ettirecek? Patentte birkaç seçenek sıralanıyor: Elektrik motorları, hidrolik mekanizmalar, basınçlı havayla çalışan düzenekler ve elektrikle ısıtıldığında şekil değiştiren hafızalı alaşımlar gibi. Şayet üretime geçilirse bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı henüz açıklanmadı.

Otoyolda hava direncini azaltmak hedefleniyor

better-aero-without-cooking-the-brakes-1793908384

Patent dosyasına göre otoyol hızlarında toplam hava direncinin yaklaşık %25’i, tekerlek ve lastiklerden kaynaklanıyor. Jant aralıklarını kapatmak, özellikle uzun yolda sabit hızla giderken bu direnci azaltabilir. Tabii buradan yüzde 25 tasarruf sağlanacağı sonucu çıkmıyor. Hyundai, tasarımın menzile veya yakıt tüketimine ne kadar katkı sağlayacağına dair henüz bir ölçüm paylaşmadı.

Dur-kalk trafikte ya da uzun inişlerde frenler ısındığında ise kanatçıkların açılması, disklerin yeniden hava alması planlanıyor.

Bir de işin kullanım tarafı var. Bu hareketli parçalar ne kadar dayanacak, bakım gerektirecek mi, üretimi ne kadara mal olacak? Bunlar henüz yanıt bekliyor. Tasarımın hangi modelde kullanılacağı, hatta seri üretime girip girmeyeceği de belli olmadı.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Otomobil Teknolojileri Kategorisinden Diğer İçerikler

Temmuz 2026 Mercedes-Benz Fiyat Listesi Açıklandı: Bu Arabanın Sadece Vergisi 28 Milyon TL

Temmuz 2026 Mercedes-Benz Fiyat Listesi Açıklandı: Bu Arabanın Sadece Vergisi 28 Milyon TL

Elektrikli Araçlarda Menzil Neden Düşer? Tek Nedeni Batarya Değil!

Elektrikli Araçlarda Menzil Neden Düşer? Tek Nedeni Batarya Değil!

Elektrikli Araç Bataryası Kaç Yılda Değişir, İkinci Elde Değer Düşürür mü, Değişim Süreci Nasıl?

Elektrikli Araç Bataryası Kaç Yılda Değişir, İkinci Elde Değer Düşürür mü, Değişim Süreci Nasıl?

Otomotiv Tarihinde “Bunu Nasıl Yapmışlar?” Dedirten 10 Çılgın Fikir

Otomotiv Tarihinde “Bunu Nasıl Yapmışlar?” Dedirten 10 Çılgın Fikir

Hyundai Kia

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Gıdaların Besin Değerini Moleküler Düzeyde Koruyan Çekmecelerin Ardındaki Fizik Kuralları

Gıdaların Besin Değerini Moleküler Düzeyde Koruyan Çekmecelerin Ardındaki Fizik Kuralları

Samsung, "iPhone Duo" ile Âdeta Dalga Geçti: "Deneyim Bu Yüzden Önemli"

Samsung, "iPhone Duo" ile Âdeta Dalga Geçti: "Deneyim Bu Yüzden Önemli"

Dacia Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Sandero Stepway ve Jogger'a Zam!

Dacia Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Sandero Stepway ve Jogger'a Zam!

Volvo Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: XC60'ta 218 Bin TL İndirim!

Volvo Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: XC60'ta 218 Bin TL İndirim!

Kasım 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi Belli Oldu: Yeni Musso Grand'a Zam!

Kasım 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi Belli Oldu: Yeni Musso Grand'a Zam!

Türkiye'de Satılan En Ucuz Elektrikli Otomobiller (Kasım 2026 Güncel Liste)

Türkiye'de Satılan En Ucuz Elektrikli Otomobiller (Kasım 2026 Güncel Liste)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com