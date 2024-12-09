YouTube Music uygulamasına şarkıların veya podcast'lerin istediğiniz bir anını paylaşmanızı sağlayan yeni bir özellik eklendi.

Her müzik uygulaması gibi kendini sürekli geliştirmeye çalışan YouTube Music, kullanıcıların çok seveceği bir yeni özellik aldı. Artık uygulamada bir şarkının veya podcast’i belli bir anını paylaşmak mümkün olacak. Yani timestamp paylaşımı yapabileceksini.

Aslında bu özellik, ana YouTube uygulamasında uzun süredir vardı. YouTube Music’te ise bugüne kadar görememiştik.

Özellikle podcast dinleyenlerin çok işine yarayacak

Yeni özelliği YouTube Music üzerinden direkt bir şarkıyı paylaşırken kullanabileceksiniz. Ekran görüntüsünden de görebildiğiniz üzere paylaş butonuna bastıktan sonra açılan pencerede sağ üstte “1.05’ten başla” gibi bir bir zaman kısmı yer alacak.

Bu bölüm, şarkının neresinde paylaşma butonuna basarsanız o anı içerecek. Eğer aktif edip paylaşım yaparsanız da linki açanlar şarkıyı o andan itibaren dinleyecekler. Linke, paylaştığınız saniyeyi içeren bir kısım ekleneceğini de belirtelim. Tıpkı YouTube videolarında belli bir anı paylaşırkenki gibi.

Özelliğin gayet kullanışlı olacağını söyleyebiliriz. Uzun bir şarkıda arkadaşınıza göstermek istediğiniz bir kısmı hızlıca onunla paylaşabileceksiniz. Ancak en büyük faydası podcast’ler için olacak. Kullanıcılar, uzun podcast’lerden paylaşmak istedikleri belli bir kısmı bu özelliğin yardımıyla kolayca başkalarına iletebilecekler.

Özellik, şu anda YouTube Music’in Android ve iOS uygulamaları üzerinden erişilebilir durumda. Aynı zamanda web üzerinden de kullanılabiliyor.