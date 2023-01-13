YouTube'un tamamen ücretsiz bir şekilde ücretli kanalları izleyebileceğiniz bir platform geliştirdiği ortaya çıktı. Üstelik YouTube bu platform için pek çok dev şirketle anlaştı bile.

Dünyanın en büyük içerik platformu olan YouTube, 2017 yılında kullanıma sunduğu YouTube TV sistemiyle pek çok televizyon kanalını uygun fiyata izlenebilir hale getirmişti. Ancak bu sistem ne yazık ki ülkemizde kullanıma sunulmamıştı.

Bugün ortaya çıkan bilgilere göreyse Youtube, YouTube TV benzeri yeni platformunu çoktan test etmeye başladı bile. Üstelik bu sistem tamamen ücretsiz olacak.

Ücretli kanalları ücretsiz izleyebileceksiniz

YouTube’un geliştirdiği bu yeni sistemde tıpkı YouTube TV gibi “kablo tv” kanallarını izlemenize olanak sağlayacak. Kablo TV, ülkemizde de var olan Digitürk, Tivibu ve Türksat KabloTV gibi hizmetlerin geneline verilen isimdir. Şirket, halihazırda YouTube TV aboneliğiyle ABD’nin en büyük kablo tv kanalları olan Fox, ESPN, CNN, NFL TV, ve CBS gibi kanalları sunuyordu. Yeni sistemde ise çok daha fazla kanal olacağı ve platformun tamamen ücretsiz olacağı açıklandı.

Şu anda sadece özenle seçilmiş birkaç yüz kişiyle test edilen bu platformda yayınlar ücretsiz olacak ancak kullanıcılar tıpkı televizyon kanallarında olduğu gibi reklamlar görecek. YouTube tarafından konuyla ilgili yapılan bir açıklamada dünya devi Lionsgate, A+E Networks (History Channel ve Crime + gibi kanalların sahibi) ve FimRise (Marvel, Disney, MGM ve pek çok şirketin televizyon yayın haklarına sahip olan şirket) gibi devlerle anlaşma imzaladığını açıkladı. Ayrıca daha fazla yapımcı şirket ve televizyon kanalıyla da anlaşmalar yapılacağı belirtildi.

YouTube bu hamlesiyle Netflix ve Disney+ başta olmak üzere pek çok dijital içerik platformuna ve geleneksel televizyon kanallarına iddialı bir rakip olabilir.