YouTube’a 'Uyku Zamanı Hatırlatıcısı' Özelliği Geldi

Son dönemde insanların gittikçe daha fazla zaman geçirmeye başladığı video platformu YouTube, Android ve iOS için yeni bir özellik yayınladı. Bu özellik, kullanıcıları uyumaya gitmeleri için yönlendiriyor.

Koronavirüs salgını sonrasında insanlar zaman geçirmek için bir şeyler izlemeye başladı. Dünyanın en popüler video paylaşım platformu olan YouTube da bu süreçte popülerliğine popüler kattı. Öte yandan içinde bulunduğumuz durumda “Bir video daha” diyerek YouTube’da oradan oraya sürüklenme ihtimalimiz daha da arttı. YouTube; artık ekran süresi yönetimi ve dijital sağlık özelliklerini genişleterek kullanıcılarına, uykuya gitme saatleri geldiğinde haber verecek.

'Haydi uykuya'

Uzun saatler boyunca ekranın karşısında zaman geçirmek, insanların uyku düzenlerinin ciddi şekilde bozulmasına neden olabiliyor. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, uyku düzenlerinin zarar görmemesi için uykuya gitme hatırlatıcısı ekleyebiliyor.

Yeni özelliği kullanan kişiler YouTube’un ne zaman hatırlatma yapacağını da kendileri seçebiliyor. Uyarı, izlediğiniz videoyu bölebiliyor ya da video sona erdiğinde ekranda beliriyor. Başka videolar izlemeye devam etmek istiyorsanız uyarıyı geçebiliyorsunuz.

Bir anlamda YouTube’un yeni özelliği, televizyonlardan hatırladığımız “Haydi çocuklar uykuya” kampanyasının dijital ve özelleştirilebilir bir versiyonu olacak. Uygulama, davranışlarımız üzerinde yaptırım etkisi olmayacak, tavsiye verecek.

YouTube, sağlığa önem veriyor:

YouTube sön dönemde sağlığa odaklanan çeşitli özellikleri yayınladı. Geçtiğimiz birkaç yılda günlük izleme süremizi görebilmek, günlük tek video bildirimi, zamanlanmış ara verme hatırlatıcıları gibi pek çok özellik, platformun kullanıcılarının daha sağlıklı bir yaşam sürmesi amacıyla hizmete sokulmuştu.

Bu çalışmaların son ürünü olan uyku zamanı hatırlatıcısı, bugünden başlayarak iPhone’larda ve Android işletim sistemine sahip telefonlarda kullanılmaya başlandı. YouTube, özelliği gelecek birkaç gün içerisinde bütün kullanıcılarının erişimine açacak.

Son yıllarda pek çok firma, sağlık konusunda çalışmalar yapıyor. İnsanların gün geçtikçe daha fazla bilişimin ve dijital dünyanın içerisinde olduğu günümüzde belki de en önemli halk sağlığı konuları arasında dijital sağlığın yer alması gerekiyor.