Google Pixel 4a’nın Özellikleri Ortaya Çıktı

Google’ın önümüzdeki haftalarda duyurması beklenen orta seviye telefonu Pixel 4a’nın özellikleri, elinde Pixel 4a’nın bir prototipi olan YouTuber tarafından bir YouTube yanında ortaya çıkarıldı.

Teknoloji devi Google, geliştirdiği yazılımların yanında önemli bir akıllı telefon serisine de sahip. Google’ın Pixel telefonları, güçlü donanım özelliklerinin yanı sıra Android güncellemelerine ilk ulaşan telefonlar odukları için de dikkat çeken ve merak edilen telefonlar oluyorlar.

Google’ın Pixel 4 serisine orta seviye bir üye ekleyeceği geçtiğimiz dönemde belli olmuştu. Pixel 4a olarak isimlendirilen orta seviye telefon, normal şartlar altında Google’ın yeni donanım ürünlerini tanıttığı I/O 2020’de duyurulacaktı. Ancak Google, koronavirüs salgını nedeniyle etkinliği iptal etti. Şimdi ise Pixel 4a’nın haziran ayının başında online olarak duyurulup satışa sunulması bekleniyor.

Pixel 4a’nın boyutları ve diğer özellikleri YouTuber tarafından açıklandı

Julio Lusson isimli bir YouTuber, Pazar günü düzenlediği canlı yayın sırasında Pixel 4a’yla ilgili sorulara da cevap verdi. Julio Lusson, canlı yayın sırasında elinde Pixel 4a’nın bir prototipi olduğunu doğruladı. Ünlü YouTuber, ne kadar süredir prototipin olduğunu açıklamamakla beraber telefonu canlı yayın sırasında açık bir şekilde gösterdi. Telefonun arkasında bulunan değiştirilmiş Google logosu da videoda açıkça görülüyor.

YouTuber Lusson, gelen sorular üzerinde Pixel 4a’nın boyutlarını ve ağırlığını açıkladı. Pixel 4a, Lusson’un açıklamasına göre 144.2 x 69.4 x 8.4 mm ölçülerine sahip ve Lusson, telefonun 135 ile 140 gram arasında olduğunu söyledi. YouTuber, telefonun kasasının plastik malzemeden olduğunu ve plastik tasarımın elde iyi bir his bırakmadığını da sözlerine ekledi.

Pixel 4a’nın ekran parlaklığının da yeterli olduğunu söyleyen ünlü YouTuber, güneş ışığı karşısında ekranın piyasadaki en iyi performansı gösteren ekran olmadığını, ancak yine de oldukça iyi görsel deneyim sunduğunu belirtti. Lusson, ekranın 60Hz yenileme hızına sahip bir OLED ekran olduğunu ifade etti.

Ünlü YouTuber, Pixel 4a’nın kamera tasarımındaki ilginç bir detayı da takipçileriyle paylaştı. YouTuber'a göre Pixel 4a’nın ön kamerasının etrafında metal bir halka bulunuyor. Lusson, bu halkanın bir tasarım tercihi olduğunu öne sürdü. Ancak halka sadece Pixel 4a’nın prototiplerinde bulunan bir detay de olabilir.

Pixel 4a’yla ilgili daha önce ortaya çıkan bilgiler telefonda UFS 2.1 depolamanın kullanılacağını ve telefonun bir kulaklık girişine sahip olacağını gösteriyordu ve YouTuber da bu bilgileri doğruladı. Daha önce ortaya çıkan raporlar Pixel 4a’nın Snapdragon 730 işlemci, 6GB RAM’le beraber 64GB veya 128GB depolama alanı ile geleceğini gösteriyordu. Telefonun 5.81 inç FHD+ çözünürlüklü ekrana sahip olacağı da ortaya çıkan bilgiler arasında. Pixel 4a’nın ekrandaki kamera deliğine yerleştirilen ön kamerası 8MP çözünürlüğüne, arkadaki ana kamera 12.2MP çözünürlüğüne sahip olacak. Telefonun batarya kapasitesinin 3.080mAh olacağı da ortaya çıkan bilgiler arasında yer alıyor.