Google, Material Design adını verdiği arayüz tasarım anlayışını tüm hizmetlerinde hissettirmeye devam ediyor. Arama motorunda ve YouTube ekranında yapılacak bazı güncellemeler, Türkiye için de denenmeye başladı. Gelin bu yeniliklere birlikte bakalım.

Google’ın tasarım anlayışına Android’in 7.0 sürümünden itibaren artık hakim olmaya başladık. Üç boyutlu ve kabartmalı görseller, artık yerini renkli ve düzlemsel tasarımlara bıraktılar. Bu anlayış, Google hizmetlerinin daha akıcı olmalarını sağlaması açısından çok çok önemli.

Arama motoru sayfasında Google, bir süre önce duyurduğu yeni kartlı görünümlerini sunmaya başlamıştı. Şimdi de hepimizin aşina olduğu köşeli arama çubuğu, yerini dairesel hatlara sahip çubuğa bıraktı.

Hemen aşağıda yeni Google arama çubuğunu görüyoruz:

Ayrıca bu yeni arama çubuğu, sonuç listesinde aşağıya indikçe sayfa üzerinde sabit kalıyor:

Arama çubuğunun sayfa üzerinde sabit kalması, Google’ın belki de en sinir bozucu durumlarından birisini çözdüğünü gösteriyor. Sayfanın ortasındayken yeni bir arama yapmak için artık en tepeye dönmenize gerek kalmıyor.

YouTube ise videoların tam ekranda görüntülendiği zaman “Yukarı Kaydırma” özelliğini test ediyor:

Bu özellik, Instagram ile hayatımıza giren Hikayeler’deki Yukarı Kaydırma eyleminden farklı. Zira video ve yayıncı hakkındaki detayları görmek için ekranı yukarıya kaydırabiliyorsunuz.

Tüm bu özellikler, Google’ın ekran deneyimini basitleştirmenin dışında, yavaş yavaş büyük ekranlardaki dokunmatik panellerin artışa geçtiğini gösteriyor.

Google, söz konusu değişiklikleri henüz Türkiye’de tam olarak yayınlamadı. Deneme süresi tamamlandığında, herkes YouTube ve Google’ı yukarıdaki şekillerde kullanabilecek.

Bu arada, tasarım değişikliklerini fark edip bizi bilgilendiren okuyucumuz Fatih’e teşekkür ederiz.