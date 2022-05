Battle.net Siber Saldırıya Uğradı: CoD ve WoW'a Erişilemedi!

Activision Blizzard'ın oyun istemcisi Battle.net'e siber saldırı gerçekleştirildi. DDoS türündeki saldırı bir saatten uzun sürdü. Oyuncular, bu süreçte oyunlara erişmekte sıkıntı yaşadılar.

Call of Duty ve World of Warcraft gibi oyunlarla en popüler oyun stüdyolarından biri olmayı başaran Activision Blizzard'ın oyun istemcisi Battle.net'in gece saatlerinde siber saldırıya uğradığı duyuruldu. Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamalarda saldırı türünün DDoS olduğu ifade edildi. En az bir saat boyunca devam eden saldırı, herhangi bir veri ihlali durumu yaşanmadan sonlandı.

Activision Blizzard'ın konuyla ilgili ilk açıklaması, saat 02:00 sularında yapıldı. Oyuncuların bu süreçte yüksek ping veya doğrudan kopma gibi problemlerle karşılaşabileceklerini söyleyen yetkililer, saldırıyı püskürtmek için çalıştıklarını duyurdular. Saat 03:30 sularında yapılan ikinci açıklamada ise sorun kalmadığı ve Battle.net'e güvenle giriş yapılabileceği ifade edildi.

Hemen her oyunda problem yaşandı

Downdetector gibi kesinti bildirim platformlarındaki verilere baktığımızda, DDoS saldırısının Activision Blizzard bünyesindeki neredeyse tüm oyunları etkilediğini görüyoruz. Oyuncular, Diablo III, Overwatch, World of Warcraft ve Call of Duty gibi oyunlara erişmekte, erişseler bile oynamakta sorun yaşadılar. An itibarıyla bu saldırıdan eser kalmamış gibi görünüyor. Bu arada, saldırının kim ya da kimler tarafından ve ne amaçla yapıldığı bilinmiyor.

Açık konuşmak gerekirse Battle.net ilk kez siber saldırıya uğramıyor. Yazılım, geçtiğimiz yıl da benzer bir DDoS saldırısına uğramış ve yine 1 saatten uzun bir süre boyunca sağlıklı bir şekilde hizmet verememişti. Görünen o ki bilgisayar korsanları, Battle.net'i hedef almaya devam edecekler...