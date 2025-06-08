Daha önce de GTA 6 ana karakterlerinin adını doğru sızdıran "GameRoll", şimdi de oyunda yer alacak birçok özelliği ortaya çıkardı.

GTA 6 ile ilgili dikkat çeken büyük sızıntılar ortaya çıktı. Yeni sızıntılara göre oyunun 700'den fazla mağaza içereceği, 5 hikâye bölümünden oluşacağı ve Red Dead Redemption 2’deki gibi sınırlı bir silah taşıma sistemi olacağı söyleniyor. Yani fazla silahlar, aracın bagajında saklanacak.

Sızıntılar daha önce oyundaki iki ana karakterin tam adlarını doğru şekilde sızdıran "GameRoll" adlı X kullanıcısından geliyor. Bu yüzden sızıntıların doğru olduğu düşünülüyor. Kaynağın iddiasına göre bu bilgiler direkt Rockstar’dan değil, "içeriden tanıdığı birinden" geliyor.

700'den fazla mağaza ve 5 hikâye bölümü

GameRoll, oyuncuların Jason ve Lucia arasında geçiş yapabileceğini, hatta ikisini aynı anda serbest dolaşımda kontrol edebileceğini öne sürüyor. Olası bir soygun sisteminden bahsedildiğinde ise “hikâye harici soygun yok ama çok fazla mağaza var” diyor. Alışveriş merkezlerinin de girilebilir ve işlevsel olacağı belirtilmiş.

Sızıntıya göre dikey binalarda, örneğin bazı gökdelenlerde asansör olacak. GameRoll, hikâye hakkında spoiler vermemiş ama hikâyenin 5 ana bölümden oluşacağını söylüyor. Ayrıca 2022’deki dev sızıntılarda görülen yüzüstü yatma özelliğinin "saçma" olduğu için oyundan çıkarıldığını belirtmiş.

GTA 6 sızıntılarının tamamı şu şekilde:

Oyunda Erkek striptizciler bulunuyor.

Tamamen keşfedilebilir alışveriş merkezleri ve harita genelinde 700’den fazla girilebilir mağaza bulunuyor.

Jason’ın özel yeteneği, RDR2’deki Deadeye sistemine benzer bir şekilde yavaş çekimde zayıf noktaları hedef alma.

Lucia’nın yeteneği ise yine yavaş çekim modunda, yüksek hasarlı tek bir atış.

Jason’ın iguanası artık resmi! 2. fragmanda gördüğümüz o iguanayı besleyebileceğiz.

Lucia’nın bir çocuğu var ancak hikâyede büyük bir rol oynamayacak.

Karakter çarkı 3 seçenek sunuyor: Solo Jason / Solo Lucia / İkisini aynı anda kontrol edebileceğimiz eş zamanlı soygun modu.

Silahlarınızı açıkta taşırsanız, NPC’ler tepki gösteriyor; yürürken karakterler silahı otomatik olarak kınına koyuyor.

6 yıldızlı aranma seviyesi geri dönüyor! Ağır suçlar işlerken polis artık sizi ölümüne arayacak.

RDR2'deki “Onur Sistemi” GTA 6’da da yer alıyor. Karakterinize göre dünya size farklı tepki verecek.

Kilo alma ve verme gibi fiziksel değişimleri etkileyen bir ağırlık sistemi oyunda mevcut.

Keşfedilebilir su altı alanlarında, hazine ve sırlarla dolu derinlikler sizi bekliyor.

2. fragmandaki bira satın alma sahnesi, doğrudan oynanıştan bir kesit.

Greet/Antagonize (Selam Ver / Kışkırt) sistemi, RDR2’den tanıdık şekilde geri dönüyor.

Oyunun yapısı, RDR2 gibi bölümlerden oluşuyor ve toplamda 5 ana bölüm yer alıyor.

Zıpkınla köpekbalığı vurduğunuz bir görev bile var!

Prone (yere yatma) mekaniği iptal edilmiş ancak standart bir siper alma sistemi bulunuyor.

Çift silah kullanımı (Dual Wield) ise bu oyunda yer almayacak.

Detayları derleyen Konsolum X'e teşekkürler.

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