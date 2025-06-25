GTA 6'nın PlayStation sayfasının açılmasından bir süre sonra nihayet Xbox sayfası da açıldı ve böylelikle istek listenize eklemeniz mümkün.

GTA 6'nın çıkışını bekleyen PlayStation oyuncuları, oyunu 2. fragman yayımlandığı günden beri istek listesine ekleyebiliyorlardı. Bugün ise oyunun nihayet Xbox sayfası da açıldı ve Xbox kullanıcıları da oyunu istek listesine ekleyebiliyor.

İstek listesine eklemenin en önemli nedeni elbette oyuna dair tüm gelişmelerden mail ve konsolunuz aracılığıyla haberdar olabilecek olmanız. Ayrıca birçok yayıncı oyuna getireceği dili istek listesi sayılarına göre belirlediğinden, GTA 6'yı istek listesine eklemeniz önemli gelişmelere vesile olabilir.

GTA 6 Xbox istek listesine nasıl eklenir?

Tek yapmanız gereken şey Xbox Series S/X konsolunuzda mağaza bölümüne gelerek GTA 6 araması yapmak. Artık oyunun sayfasıyla karşılaşacağınız için direkt kalp şeklindeki seçeneğe tıklayarak istek listesine ekleyebilirsiniz.

GTA 6 ön yüklemesi başladı mı?

Şu anda birçok oyuncu, GTA 6'nın Xbox'ta ön yüklenebildiğini paylaşıyor olsa da bu yaklaşan her büyük oyun için Xbox'ın uyguladığı standart bir süreçten ibaret.

Şu anda GTA 6 için bu ön yükleme 328,76 MB'lık bir dosyaya tekabül ediyor ancak oyunun oynanabilir sürümüyle herhangi bir ilgisi yok. Yani yükleyip yüklememek tamamen size kalmış. Xbox'ın belirttiğine göre bu dosyalar sadece rezervasyon işlevi görüyor.

Artık tek yapmamız gereken şey 26 Mayıs 2026 tarihini beklemek olacak.Herhangi bir erteleme olmadığı müddetçe bu tarih geldiğinde hangi konsoldan oynuyor olursanız olun GTA 6'nın tadını çıkarıyor olacaksınız.