Ünlü teknoloji YouTuber’ı MKBHD’nin Twitter üzerinden paylaştığı Sony marka telefon eleştirisine cevap veren Samsung, sosyal medyada alay konusu oldu.

Teknoloji markaları, yeni bir ürün piyasaya sunduklarında genellikle bu ürünleri dünya çapında bilinen ve teknoloji alanında içerik üreten YouTuber’lara gönderir ve incelemelerini ister.

Sony de yeni tanıttığı Xperia 1 Mark IV isimli telefonunda benzer bir yol izledi ve telefonu MKBHD olarak da bilinen Marques Brownlee ve birçok içerik üreticisine gönderdi. Telefon hakkında bir eleştiri tweeti atan Brownlee, beklenmedik bir olayla karşılaştı.

Samsung Kanada hesabı, telefonları karıştırdı

Marques Brownlee, Sony’nin yeni telefonu hakkında “Kutuda telefon var. Hepsi bu. Ne şarj adaptörü ne kablo ne kağıtlar (garanti belgesi ve kullanma kılavuzu) ne de sim kart aparatı. Sadece telefon.” diyerek cihazın kutusunun bomboş olmasını eleştirdi. Paylaşımın altına ise Samsung Kanada’nın resmi Twitter hesabı, “Selam Marques, konuyu bize taşıdığın için teşekkür ederiz. Bize DM aracılığıyla iletişim bilgilerini gönderebilirsen Samsung Müşteri Hizmetleri’nden bir çalışanımız konuyla ilgilenecektir.” yanıtı verdi.

İşin garip kısmı ne telefon Samsung’tu ne de Brownlee paylaşımında Samsung’dan bahsetmiş ya da onları etiketlemişti. Şirketin bu yanlış anlaşılması ise sosyal medyada ve teknoloji dünyasında adeta viral oldu.

Tabii ki paylaşımın kısa sürede viral olmasının ardından olayla ilgili pek çok paylaşım yapıldı. İşte o paylaşımlardan bazıları;

"Kutudan şarj adaptörü çıkmadığı için şikayet eden insanları arayan bir botları olmalı"

"Samsung çalışanlarının kafası o kadar güzel ki Xperia ve Galaxy arasındaki farkı anlayamıyorlar"

"Oh evet, Samsung 'Sony' olarak bilinen klasikleşmiş telefon serisi"

"Bunu tweetlemeden önce ne aldıysan ondan istiyorum"

"Sosyal medya çalışanı bunu fark ettiğinde (Büyük bir hata yaptım)"

"Görünüşe göre Samsung kutudaki her şeyi çıkaracak"

"Merhaba Samsung, bende Pixel 6 Pro var. Banada bir şarj adaptörü ve kablo gönderebilir misin?"

(İnternette zaman geçirmek için ne kadar da güzel bir gün.... aman Allahım)

"Sana bir şarj adaptörü ve ihityacın olan diğer şeyleri gönderecekler. Bilmeyenleriniz için, Samsung ayrıca bir kâr amacı gütmeyen kuruluştur."

"Trollüyorlar"