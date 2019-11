YouTube'a Yüklediği Videolarla Özgüven Kazanan YouTuber

İngiltere’deki genç YouTuber, altı yaşında oldukça ciddi bir sağlık problemine yakalansa da hayata tutunmaktan vazgeçmedi ve YouTube’a videolar yüklemeye başladı. Nikki Lilly, yüklediği bu videolar sayesinde özgüven kazandığını söyledi.

15 yaşındaki YouTube yıldızı Nikki Lilly, İngiltere Başbakanı ile röportaj yaptı, Junior Bake Off’u kazandı ve Here Comes the Sun’da ukulele sunumunu başarıyla gerçekleştirdi. Lilly, önümüzdeki ay düzenlenecek British Academy Children’s Awards’da da resmi olarak tanındı ve Bafta Special Award’a kavuşan en genç kişi olacak.

Yani kendisine sürekli “çirkin” diyen birkaç internet trolünden çok daha fazlasıyla uğraşacak. Bu genç YouTuber’a, altı yaşındayken oldukça tehlikeli bir hastalık olan “arteriyovenöz malformasyon” teşhisi konuldu. Bu hastalık daha sonrasında kendisinin görünüşünü etkilerken bazı sağlık sorunlarına da sebep oldu.

Özgüven

İki yıl sonra YouTube’a videolar yüklemeye başlayan Lilly, ilk başlarda videolarının yorum bölümlerini kapattı. Genç YouTuber daha sonra bu videoların, özgüvenini arttırmasına yardımcı olduğunu fark etti. Aradan geçen yedi yılın ardından bir milyondan fazla aboneye ulaşan Lilly, makyaj videoları çekiyor, siber zorbalık hakkında konuşuyor ve ailesiyle eğlenceli vakit geçiriyor.

40’dan fazla ameliyat geçiren Lilly, BBC Two’ya verdiği röportajda “Kendini internete koyar koymaz, kendini dünyaya açmış oluyorsun. Dolayısıyla olumlu youmlarla birlikte olumsuz yorumlar da alıyorsun. İlk başladığımda ‘çok çirkinsin’ yorumu aldım” dedi.

O zamanlar bu yorumlardan çok fazla etkilendiğini söyleyen genç YouTuber, özgüveninin şu ankine göre daha düşük olduğunu ve özgüvenini videolarla kazandığını söylüyor. Bu tarz çok fazla yorum aldığını söyleyen Lilly, artık neredeyse bağışıklık kazandığını söylüyor.

2018 yılından bu yana CBBC’de Nikki Lilly Meets adlı kendi şovunu sunan YouTuber, dönemin İngiltere Başbakanı Theresa May ve Jeremy Corbyn gibi isimlerle röportajlar yaptı. Bafta’nın çocuk komitesi başkanı Helen Blakeman, “Nikki, kendi jenerasyonuna öncü oluyor. Nikki’nin çalışmalarını ve olağanüstü cesaretini gördüğüm için çok mutluyum” dedi.

Olumlu mesajlar yaymak için vlog platformları kullanırken maruz kalınan sosyal baskının da farkında. YouTube, Instagram ve Twitter gibi platformlarda kendisi olumlu mesajların yanı sıra oldukça olumsuz mesajlar da alıyor. Ancak kendisi “Farklı görünsem de kendimi değiştirmeye çalışmadım” diyor.