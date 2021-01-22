YTÜ Mobil Programlamaya Giriş Eğitimleri, 26-28 Ocak'ta

Yıldız Teknik Üniversitesi Girişimcilik Kulübü tarafından gerçekleştirilecek “Mobil Programlamaya Giriş” konulu eğitimler, son yılların en önemli girişimcilik alanlarından mobil uygulama geliştirmeye ilgi duyanlara hitap ediyor.

Akıllı telefonların milyarlarca kullanıcı tarafından her gün saatlerce kullanılmasıyla birlikte mobil uygulamalar daha da popüler ve önemli hale gelmiş durumda. Yıldız Teknik Üniversitesi Girişimcilik Kulübü, mobil uygulama geliştirmeye ilgi duyanlar için oldukça faydalı bir eğitim düzenlemeye hazırlanıyor.

26-28 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek “Mobil Programlamaya Giriş” konulu eğitimler, söz konusu tarihlerde her gün 20.30-21.30 saatleri arasında YouTube'da ilgilileriyle buluşacak. Söz konusu eğitimlere kayıt olmak için burada yer alan formu doldurabilirsiniz. Ayrıca etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayarak YTÜ Girişim Instagram hesabının etkinlik gönderisine ulaşabilirsiniz.