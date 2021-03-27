YTÜ SST Savunma Sanayi Zirvesi 29 Mart'ta Başlıyor

Yıldız Teknik Üniversitesi Savunma Sanayi Teknolojileri Topluluğu'nun düzenlediği YTÜ SST Savunma Sanayi Zirvesi 29-30 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikte katılımcılara sertifika da verilecek.

Yıldız Teknik Üniversitesi çatısı altında faaliyet gösteren Savunma Sanayi Teknolojileri Topluluğu'nun düzenlediği YTÜ SST Savunma Sanayi Zirvesi başlıyor. Sektörün öncü firmalarının ağırlanacağı etkinlik kapsamında alanında uzman pek çok isim, sektöre dair deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

29-30 Mart 2021 tarihlerinde çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek olan etkinliğe kaydolarak savunma sanayi ve teknoloji alanlarına yön veren firmalardan konuşmacılarla bir araya gelebilir ve ufkunuzu genişletecek oturumlara katılabilirsiniz.

YTÜ SST Savunma Sanayi Zirvesi'nde kimler var?

Savunma Sanayi Zirvesi, katılımcılarına ülkemiz için öncelikli ve kritik olan teknolojiler hakkında deneyim ve teknik bilginin aktarıldığı bir ortam sunmayı hedefliyor. Bu kapsamda alanlarında uzman konukların algı ve perspektif güçlendirecek konuşmaları eşliğinde katılımcı firmaların çalışma ortamlarının, ürünlerinin ve üretim süreçlerinin öğrenileceği, sektör yeniliklerinin aktarılacağı bir etkinlik gerçekleştirilecek.

Etkinliğe kesin olarak katılım gösterecek olan firmalar şu şekilde:

ASELSAN

FNSS

STM

TUSAŞ

Tübitak SAGE

Çevrimiçi ortamda interaktif bir şekilde gerçekleştirilecek olan Savunma Sanayi Zirvesi, herkesin katılımına açık, ücretsiz ve sertifikalı olacak. Etkinliğe dair daha fazla bilgi edinmek için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.