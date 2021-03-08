YTÜ Yapay Zeka ve Veri Bilimi Zirvesi'ne Katılmak İçin Son G

Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Yapay Zeka ve Veri Bilimi Zirvesi'ne başvuruda bulunmak için bugün son gün.

Yıldız Teknik Üniversitesi Multidisipliner İnovasyon Teknolojileri Kulübü tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan Yapay Zeka ve Veri Bilimi Zirvesi, Türkiye’nin girişimcilik ekosistemine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan zirve, tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da sektörün önce gelen girişimlerini ve firmalarını, katılımcılar ile bir araya getirmeyi planlıyor. Katılım belgesi ve sınırlı sayıda kontenjana sahip olan 9-11 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak ve kayıt olmak için buraya tıklayabilirsiniz.