Çinli Yudo Auto markasının Yudo 3 modeli, benzerlerine nazaran uygun fiyatıyla ülkemize geliyor.

Geçtiğimiz gün paylaşılan “Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) hafif ticari ve otomobil satış raporu” elektrikli araçların nasıl bir yayılma evresinde olduğunu gözler önüne sermişti. Durum tüm dünyada böyle ilerlerken bu alana oldukça fazla yatırım yapan Çinli araç üreticileri, söz konusu araçları uygun fiyatlara alıcılarıyla buluşturuyorlar.

Söz konusu düşük fiyatlı araçlar, ülkemize de sık sık gelmeye başladı. Bu bağlamda birçok Çinli üreticinin ileri seviye teknolojiyle donatılmış, birbirinden farklı sınıflardaki araçlarını ülkemizde gördük. Şimdi de bunların arasına Yudo Auto katılıyor. Şirket, oldukça dikkat çekici özellikleri ve fiyatıyla beğeni toplayan Yudo 3’ü ülkemize getirecek.

İlk 150 araç yola çıktı.

İlk aşamada 150 araç ülkemize gelecek. Önümüzdeki sene ise her ay 150 ila 200 aracın Türkiye’ye gelmesi bekleniyor. Bu bağlamda 2024 sonuna kadar 2 binden fazla araç, ülkemizde bulunacak.

İyi de tam olarak neyin nesi bu Yudo 3?

Kompakt ve elektrikli bir SUV olan Yudo 3, 41,7 kWh LFP bataryaya sahip. Bu sayede araç, 415 km menzile kadar ulaşabiliyor. Motor tarafında 95 beygir güç ve 165 Nm tork bizleri karşılıyor. Aracın azami hızı ise saatte 130 km. Tabii kullandıktan sonra şarj etme konusu başınızı ağrıtacak diye düşünmeyin.

Zira aracın %30 ile %80 arasında şarj olma süresi 35 dakika. Ayrıca V2L desteği bulunan araç, diğer cihazlara güç vermenizi de mümkün kılıyor.

Aracın 4.035 mm uzunluğu, 2.480 mm dingil açıklığı ve 310 litrelik bagaj hacmi bulunuyor. Yazılım tarafında ise Android tabanlı Amber OS işletim sistemini kullanan araç, gücünü Qualcomm Snapdragon işlemcisinden alıyor.

Türkiye fiyatı henüz belli olmayan aracın Çin’deki başlangıç fiyatı aşağı yukarı 12.300 dolar. Fakat ülkemize geldiğinde vergilerle karşı karşıya kalacağından 700 bin liranın üstünde olması bekleniyor. Siz 700 bin lira seviyelerinde Yudo 3’ü tercih eder miydiniz?