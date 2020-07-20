RAM ve SSD Yükseltmesi Yapabileceğiniz 8 Dizüstü Bilgisayar

Piyasada bulunan çoğu oyuncu ve iş bilgisayarının çok yüksek fiyatlara sahip olması nedeniyle günümüzde birçok kullanıcı yükseltilebilir dizüstü bilgisayarlara yöneliyor. Nispeten daha düşük fiyatlara sahip olacağınız bu bilgisayarlar ise RAM ve SSD gibi donanımları yükseltmenize ve bilgisayarınızın kullanım ömrünü ve performansını arttırmanıza olanak sağlıyor. Fiyat performans açısından kullanıcı üzmeyen yükseltilebilir laptop modellerinin bazılarına gelin beraber yakından bakalım.

Günümüz PC dünyasında dizüstü bilgisayarlar, yüksek model işlemcileri ve ekran kartlarıyla neredeyse masaüstü bilgisayar performansını yakalayabilecek seviyeye geliyorlar. Özellikle taşınabilirlikleriyle kullanıcıları cezbeden dizüstü bilgisayarların performansları, çeşitli yükseltmeler ile maksimum kapasiteye çıkartılabiliyor.

RAM ve SSD yükseltmeleri birçok laptop bilgisayara kolayca yapılabiliyor. Ancak iş ekran kartı ve işlemci değişimi yapılabilen dizüstü bilgisayarlar oldukça nadir bulunuyor. Gelin dizüstü bilgisayarlarda ekran kartı ve işlemci değişiminin detaylarına ve ülkemizde satılan fiyat/performans odaklı yükseltilebilir dizüstü bilgisayarlara yakından bir göz atalım.

Dizüstü bilgisayarlarda ekran kartı ve işlemci değişimi mümkün mü?

Dizüstü bilgisayarlarda ekran kartı ve işlemci değişimi yapmak bir dereceye kadar mümkün. Fakat bu işlemler oldukça zahmetli, riskli ve kullanıcılara oldukça yüksek rakamlara mal oluyor. Bir dizüstü bilgisayarda ekran kartı değişimi yapılabilmesi için bilgisayarın MXM 3.0b veya MXM 3.0a ekran kartı yapısına sahip olması gerekiyor. Bu kart yapısına sahip olan laptoplar ise ne yazık ki ülkemizde oldukça nadir bulunuyor, yurtdışından getirilen bu kartlar oldukça yüksek fiyatlara satılıyor.

İşlemci kısmına geldiğimizde ise dizüstü bilgisayarınızın anakartında bulunan işlemci soket yapısına uygun mobil işlemci bulmak ekran kartına göre daha kolay. Fakat bu senaryoda ise karşımıza işlem sonucunda elde edebileceğimiz uyumluluk sorunları çıkıyor. Şu an dünyada, işlemci ve ekran kartı değişimini resmi olarak destekleyen ve kullanıcının bu işlemleri basitçe halledebildiği bir dizüstü bilgisayar bulunuyor. Geçtiğimiz sene Dell tarafından tanıtılan Alienware Area 51m, masaüstü işlemci ve ekran kartlarını dahi bu bilgisayara takmamıza olanak sağlıyor. Oldukça yüksek fiyata sahip olan bu model ise ne yazık ki ülkemizde resmi olarak satılmıyor.

Yükseltilebilir dizüstü bilgisayarlar:

Acer Nitro 5: 8.199,00 TL

Lenovo Thinkpad L390: 8.272,87 TL

HP Omen 15-DH017NT: 8.298,35 TL

ASUS TUF A15: 9.549,00 TL

MSI GF65: 11.080,00 TL

Acer Predator PH317-53-77AQ: 13.399,00 TL

Lenovo Legion Y740: 13.997,00

Dell XPS 15: 16.269,00 TL

Dell XPS 15

İşlemci: Intel Core i7-7700HQ 2,80 GHz 4 Çekirdek, Turbo Boost ile 3,80 GHz

RAM: 16 GB 2400 MHz DDR

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 4 GB

Depolama: 512 GB SSD

Ekran: 15,6 inç, 1920 x 1080p çözünürlükte FHD

İşletim Sistemi: Windows 10 Pro

Fiyatı: 16.269,00 TL

Listemizin en pahalı dizüstü bilgisayarı olan Dell XPS 15, hem bir workstation (iş istasyonu) hem de oyun bilgisayarı olarak kullanılabilecek ikisi bir arada bir dizüstü bilgisayar. Her ne kadar başta 16 bin liralık fiyatı göze fazla gelse de bu bilgisayarla yapabilecekleriniz ve performansı verdiğiniz fiyatı fazlasıyla karşılıyor. Hem işlerinizi halletmek için hem de arada oyun oynayabilmek için yanınızda ince ve hafif bir ultra-dizüstü bilgisayar taşımak istiyorsanız, XPS 15 tam size göre.

İşin yükseltilebilirlik kısmında ise 512 GB SATA3 SSD ile gelen Dell XPS 15’in anakartında bir de boş M.2 SDD slotu bulunuyor. Bu slot sayesinde ultra hızlı bir SSD’yi bilgisayarınıza ilave edebilirsiniz. Ayrıca 16 GB RAM ile gelen XPS 15’in RAM slotlarına kolaylıkla erişebilir ve 32 GB’a kadar RAM yükseltmesi yapabilirsiniz.

Lenovo Legion Y740

İşlemci: Intel Core i7-9750H 2,6 GHz 6 Çekirdek, Turbo Boost ile 4,5 GHz

RAM: 16 GB 2666 MHz DDR4

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB

Depolama: 512 GB SSD

Ekran: 17,3 inç, 1920 x 1080p çözünürlükte, 144 Hz FHD IPS

İşletim Sistemi: Windows 10

Fiyatı: 13.997,00 TL

Intel 9. nesil işlemcisiyle ve daha önemlisi RTX 2060 ekran kartıyla öne çıkan Lenovo Legion Y740, hem oyun severlere hem de dizüstü bilgisayarının rahatlığında çalışmak isteyenlere çok güzel bir alternatif oluyor. 14 bin liralık fiyatıyla birçok üst düzey donanımı, hafifliği ve taşınabilirliği bünyesinde barındıran Lenovo Legion, üzerinde yapabileceğiniz SSD ve RAM yükseltmeleriyle beraber uzun yıllar kullanabileceğiniz bir dizüstü bilgisayar olarak karşımıza çıkıyor.

32 GB değerine kadar RAM yükseltmesini desteleyen ve 512 GB’lık SSD’sinin yanı sıra bir 512 GB SSD daha takabileceğiniz ekstra slot bulunduran Lenovo Legion, küçük yükseltmeler ile ömrü oldukça fazla uzatılabilen bir dizüstü bilgisayar.

Acer Predator Ph317-53-77AQ

İşlemci: Intel Core i7-9750H 2,6 GHz 6 Çekirdek, Turbo Boost ile 4,5 GHz

RAM: 16 GB 2666 MHz DDR4

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB

Depolama: 256 GB M.2 SSD + 1 TB HDD

Ekran: 17,3 inç, 1920 x 1080p çözünürlükte, 144 Hz FHD IPS

İşletim Sistemi: Windows 10

Fiyatı: 13.399,00 TL

Lenovo Legion ile neredeyse aynı özelliklere sahip olmasına rağmen birkaç yüz lira daha ucuza satılan Acer Predator, oyun için özel olarak geliştirilmiş. Özellikle RGB ışıklandırmasıyla, oyunlarınızı depolamak için eklenmiş ekstra 1 TB HDD ile ve 4. nesil AeroBlade özel soğutma sistemiyle Acer Predator, yıllar boyunca oyunları sorunsuz olarak oynayabileceğiniz bir donanıma sahip.

16 GB RAM her ne kadar bir noktaya kadar yeterli olsa da Acer Predator kullanıcılara 32 GB’a kadar RAM yükseltme imkânı sunuyor. Ayrıca 256 GB’lık M.2 SDD ve 1 TB HDD’nin yanı sıra boş bir disk slotu bulunan bu bilgisayara ekstra bir SATA3 SSD veya HDD ilavesi de yapılabiliyor.

MSI GF65

İşlemci: Intel Core i7-9750H 2,6 GHz 6 Çekirdek, Turbo Boost ile 4,5 GHz

RAM: 8 GB 2666 MHz DDR4

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB

Depolama: 512 GB SSD

Ekran: 15.6 inç, 1920 x 1080p çözünürlükte FHD IPS

İşletim Sistemi: Windows 10

Fiyatı: 11.080,00 TL

Diğer tanıttığımız modellerden gözle görülür şekilde daha düşük bir fiyata satılan MSI GF65’in diğer modellerden tek eksik yani 8 GB’lık bir RAM değeri olarak karşımıza çıkıyor. Günümüzde 8 GB RAM değeri her ne kadar düşük olsa da diğer modellerle MSI GF65 arasında bulunan 2-3 bin liralık fiyat farkı bu eksiği fazlasıyla kapatabiliyor. Sonuçta MSI GF65’in de RAM ve SSD değerlerinin yükseltilebildiğini unutmamakta fayda var.

32 GB’a kadar RAM yükseltmesine olanak sağlayan MSI GF65’de diğer modeller gibi ekstra SSD slotu bulunmuyor. Fakat mevcut SSD slotuna kolay erişim sağlanabilen bu bilgisayarda kolaylıkla 512 GB’lık SSD’yi daha yüksek kapasiteli bir SSD ile değiştirebilirsiniz. Yapacağınız RAM ve SSD yükseltmeleri ile daha ucuz fiyatlara diğer modellerle aynı özelliklere sahip bir bilgisayara sahip olabilirsiniz.

ASUS TUF A15

İşlemci: AMD Ryzen 7 4800H 2,9 GHz 8 Çekirdek, Boost ile 4,2 GHz

RAM: 8 GB 3200 MHz DDR4

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6 GB

Depolama: 512 GB M.2 SSD

Ekran: 15,6 inç, 1920 x 1080p çözünürlükte FHD

İşletim Sistemi: Windows 10

Fiyatı: 9.549,00 TL

10 bin liranın altındaki fiyatıyla ve Ryzen 7 işlemcisiyle dikkat çeken ASUS TUF 15A, işlemci kısmında her ne kadar güçlü olsa da ekran kartı kısmında diğer modellerin bir adım gerisinde kalıyor. Yine de günümüzde hâlâ güçlü bir ekran kartı olan 1660Ti birçok oyunu yüksek ayarlarda oynamınıza olanak sağlıyor. Ayrıca Ryzen 7 işlemcisinin düşük voltaj gereksinimleri dolayısıyla ASUS TUF A15, tek bir şarjla 8 saate kadar kullanım süresi sunabiliyor.

Düşük fiyatına rağmen sağladığı yüksek RAM frekans hızıyla da öne çıkan TUF A15, diğer modellerde olduğu gibi kullanıcılara çeşitli yükseltme imkânları tanıyor. 32 GB’a kadar 3200 MHz RAM yükseltmesi yapabileceğiniz bu dizüstü bilgisayarda M.2 SSD’nizi kolaylıkla daha yüksek kapasiteli bir diskle değiştirebiliyorsunuz.

HP Omen 15-DH017NT

İşlemci: Intel Core i5-9300H 2,4 GHz 4 Çekirdek, Turbo Boost ile 4,1 GHz

RAM: 8 GB 2666 MHz DDR4

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6 GB

Depolama: 256 GB SSD

Ekran: 15.6 inç, 1920 x 1080p çözünürlükte FHD IPS

İşletim Sistemi: FreeDos

Fiyatı: 8.229,35 TL

Listemizin en uygun fiyatları bilgisayarlarına geldiğimizde ise ilk olarak bizi HP Omen 15 karşılıyor. Ülkemizde satılan uygun fiyatlı Omen modellerinden biri olan bu bilgisayar bizlere 8 bin lira fiyat aralığında GTX 1660 Ti ekran kartı ve 9. nesil Intel bir işlemci sunabiliyor. RAM ve SSD kısmında aralarında pek de fazla fiyat farkı bulunmayan bilgisayarlardan bir adım geri kalan Omen 15 yine yükseltilebilirliğiyle bu açıyı kapatmayı hedefliyor. 32 GB’a kadar RAM yükseltmesi ve SSD değişimi yapabileceğiniz bu bilgisayarda, ne yazık ki lisanslı bir işletim sistemi bulunmuyor.

Lenovo Thinkpad L390

İşlemci: Intel Core i5-8265U 1,6 GHz 4 Çekirdek, Turbo Boost ile 3,9 GHz

RAM: 8 GB 2400 MHz DDR4

Ekran Kartı: Intel UHD 620 Graphics

Depolama: 256 GB M.2 SSD

Ekran: 13,3 inç, 1920 x 1080p çözünürlükte FHD IPS

İşletim Sistemi: Windows 10 Pro

Fiyatı: 8.793,44 TL

Listemizin fiyatına göre performansı yüksek ve bütçe dostu dizüstü bilgisayarlarından olan Lenovo Thinkpad L390, CAD, 3 boyutlu modelleme ve benzer işleri halledebilmek için özel olarak geliştirilmiş bir mobil iş istasyonu olarak tanımlanabilir. Her ne kadar içerisinde harici bir ekran kartı bulunmasa da 8. nesil Intel işlemcisi, dâhili SSD’si ve yükseltilebilir RAM’i ile yüksek performansla çalışabileceğiniz bir bilgisayar olan Thinkpad L390 ile League of Legends ve CS:GO gibi oyunları da sorunsuz oynayabilirsiniz.

32 GB’a kadar RAM yükseltmesi ve 512 GB’a kadar M.2 SSD değişimine olanak sağlayan bu dizüstü bilgisayar, özellikle iş performansının yanı sıra ince ve hafif tasarımıyla taşıması oldukça kolay bir iş istasyonu olarak karşımıza çıkıyor.

Acer Nitro 5

İşlemci: Intel Core i7-9750H 2,6 GHz 6 Çekirdek, Turbo Boost ile 4,5 GHz

RAM: 8 GB DDR4

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB

Depolama: 128 GB M.2 SSD + 1 TB HDD

Ekran: 15.6 inç, 1920 x 1080p çözünürlükte FHD IPS

İşletim Sistemi: Windows 10

Fiyatı: 8.199,00 TL

İş yükseltilebilir (modular) bir dizüstü bilgisayar seçmeye geldiğinde 8 bin liraya sağladığı özellikler ve performans ile emsalleri arasından sıyrılan, bulunduğu fiyat aralığında en iyi özellikleri sunan Acer Nitro 5, seçmekten pişman olmayacağınız bir bilgisayar. İster grafik tasarım işleriyle uğraşıyor olun, ister oyunlara merakınız olsun, Acer Nitro 5 hem iş hem de oyunu bir arada yapabilen bir dizüstü bilgisayar.

Düşük fiyatıyla üzerinde yapabileceğiniz yükseltmelerin de kapısını açan Acer Nitro 5’in RAM slotuna, tıpkı yeni nesil iMac bilgisayarlarda olduğu gibi arkada bulunana bir kapak sayesinde erişilebiliyor. 32 GB’a kadar RAM yükseltmesine izin veren bu modelde, SSD yükseltmesi ve bilgisayarla gelen 1 TB’lık HDD yerine SSD yerleştirme imkânı da bulunuyor. Kullanıcı deneyimleri doğrultusunda da yüksek puanlar alan Acer Nitro 5, belki de bu fiyat aralığında seçebileceğiniz en iyi performans özelliklerini sağlayan yükseltilebilir dizüstü bilgisayar oluyor.

Ülkemizde satılan fiyat/performans bakımından önce çıkan yükseltilebilir dizüstü bilgisayarları incelediğimiz listemizin sonuna geldik. Sizler yükseltilebilir dizüstü bilgisayarlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce daha düşük rakamlara bu bilgisayarlar alınıp yükseltmeye değer mi? Görüş ve düşüncelerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.