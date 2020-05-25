Dünyanın ilk yüzen nükleer santrali Akademik Lomonosov, Rusya’nın en kuzeyindeki şehir olan Pevek’te tam kapasite ile hizmet vermeye başladı. Aynı zamanda dünyanın en kuzeyindeki nükleer santral unvanını da taşıyan gemi, Pevek’in içinde yer aldığı Çukotka Özerk Okrugu bölgesi için temel enerji kaynağı haline gelecek.

İnşaatına Haziran 2010 tarihinde başlanan ve yapımı 6 milyar rubleye (232 milyon dolar) mal olan Akademik Lomonosov, 2018 yılında suya indirildiğinde dünyanın ilk yüzen nükleer santrali unvanını almıştı. Uzunluğu 144 metre ve genişliği 30 metre olan gemi, tam 21.500 tonluk bir ağırlığa sahip.

Bünyesinde 69 kişinin çalıştığı Akademik Lomonosov, 9 Eylül 2019'da Çukotka Özerk Okrugu bölgesindeki kalıcı konumuna ulaşmış ve kısmen de olsa faaliyet geçmişti. Bu ay itibarıyla Rusya’nın ve dünyanın en kuzeyindeki şehir olan Pevek’te tam kapasiteyle çalışmaya başlayan yüzen nükleer santral, bugüne kadar bölgedeki talebin yüzde 20'sine denk gelen 47,3 GWh gücünde sıfır emisyonlu elektrik enerjisi sağlamış durumda.

2018 yılında suya indirilen Akademik Lomonosov, 232 milyon dolara mal oldu

Görkemli projenin uygulanmasından sorumlu şirket olan Rosenergoatom’un Direktörü Andrei Petrov, yüzen nükleer santral inşaatının başarılı bir şekilde tamamlandığını ve bu yılki temel görevlerini bitirdiklerini söyledi. Akademik Lomonosov’u Rusya’nın en kuzeyindeki şehir olan Pevek’te tam olarak devreye aldıkları bilgisini paylaşan Petrov, “Akademik Lomonosov, bugün resmi olarak dünyanın en kuzeyindeki nükleer santral oldu” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın teknik, nükleer ve çevre gözlemci kurumu Rostechnadzor tarafından incelenen yüzen nükleer santral, Akademik Lomonosov’un epidemiyolojik, çevresel, yangın güvenliği, inşaat gereksinimleri ve federal standartlar dahil tüm normlara ve düzenlemelere tamamen uygun olduğu tescil etti.

Akademik Lomonosov, dünyanın en kuzeyindeki nükleer santral olarak biliniyor

Greenpeace başta olmak üzere pek çok çevre örgütü, iklim değişikliği nedeniyle her zamankinden daha kırılgan bir hale gelen dünyanın, Akademik Lomonosov gibi projeler nedeniyle büyük bir tehdit altına gireceği eleştirisinde bulunmuştu. Benzer şekilde, Norveç merkezli uluslararası bir çevre örgütü Bellona Vakfı da yüzen nükleer santrale yönelik eleştirilerine dair bir rapor hazırlamıştı.

Akademik Lomonosov, her birinin elektrik gücü 35 MW olan iki KLT-40S reaktör donanımlı güç ünitesine sahip. Güç kapasitesi 70 MW (Megawatt) olan devasa geminin ısı kapasitesi ise 50 Gcal / h (Giga Kalori /Saat). Zaman içinde Çukotka için temel enerji kaynağı haline gelecek olan Akademik Lomonosov, mevcut hali ile 40 sene boyunca hizmet edebilecek.