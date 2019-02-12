Yüzüklerin Efendisi'nin Yazarı Tolkien'in Hayatını Anlatacak Filmden Tanıtım Filmi Geldi

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Yüzüklerin Efendisi'nin Yazarı Tolkien'in Hayatını Anlatacak Filmden Tanıtım Filmi Geldi
Yüzüklerin Efendisi, Hobbit gibi kitapların efsane yazarı J.R.R. Tolkien'in hayatını anlatacak olan Tolkien filminden ilk teaser geldi.

Klasik mertebesine ulaşmış Lord of the Rings (Yüzüklerin Efendisi) serisinin yazarı J.R.R. Tolkien’in hayatını anlatacak olan biyografi filmi Tolkien’in ilk teaser’ı yayınlandı.

Filmde Tolkien’e, daha önce X-Men ve Mad Max: Fury Road gibi filmlerde rol almış olan Nicholas Hoult can verecek. Filmin odak noktası ise usta yazarın kitapları şekillendirdiği ve kaleme aldığı yıllar olacak. Film, Tolkien’in okul yıllarıyla, yani en yakın arkadaşıyla tanıştığı zaman diliminde başlayacak. Yazarın yakın arkadaşı Christopher Wiseman’ı, daha önce Dunkirk’te de rol almış olan Tom Glynn-Carney canlandıracak.
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Tabii arkadaşlıklar kadar önemli olan bir diğer şey Tolkien’in aşkı olacak ve yazarın bu büyük aşkı Edith Bratt’e Lily Collins hayat verecek. Filmin ABD’deki yayın tarihi 10 Mayıs olarak belirlenirken ülkemizde ne zaman vizyona gireceği henüz kesin olarak belli değil.

Kaynak : https://www.polygon.com/2019/2/12/18221843/tolkien-biopic-movie-trailer
Etiketler: yüzüklerin efendisi, j.r.r. tolkien, tolkien
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