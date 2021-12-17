Efsanevi Yüzüklerin Efendisi'nin ilk filmi 'Yüzük Kardeşliği'nin 20. yıl dönümü filmin oyuncularını bir araya getirdi. Oyuncular, yıl dönümünü bir rap şarkısı ile kutladı.

İngiliz yazar J.R.R Tolkien’in kaleme aldığı Yüzüklerin Efendisi kitap serisi, 2000’li yılların başında beyaz perdeye uyarlanmıştı. Üçlemenin ilk filmi olan ‘Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği’ de bundan tam 20 yıl önce, 2001 yılında vizyona girmişti. Bu film, dünya çapında hem eleştirmenler hem de hayranlar tarafından büyük ilgi görmüş de gişe rekorları kırarak sinema tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı.

Şimdi de 17’den fazla Oscar ödülü kazanan Yüzüklerin Efendisi serisinin oyuncuları, milyonlarca insanın hayatında önemli bir yer edinen ‘Yüzük Kardeşliği’ filminin 20. yıl dönümü için tekrar bir araya geldi. Ekip, filmin yıldönümünü oldukça eğlenceli olarak nitelendirebileceğimiz bir ‘rap müzik videosu’ ile kutladı.

20. yıla özel rap videosu paylaşıldı

Bu video, geçtiğimiz gün ABD’li talk show sunucusu Stephen Colbert’in sunduğu ‘The Late Show’ programıyla tüm dünya ile paylaşıldı. Paylaşılan müzik videosunda 2001 yılında çıkan efsanevi filmin oyuncuları hayranlara sürpriz yaparak üçleme hakkında rap yaptı. Stephen Colbert de Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, bu ikonik filmin 20.yıl dönümünü kutladı ve Yüzüklerin Efendisi’ni, ‘şu ana kadar yapılmış en iyi üçleme’ olarak nitelendirdi.

Videoda; Frodo Baggins’i canlandıran Elijah Wood, Samwise Gamgee’yi canlandıran Sean Astin, Elrond’u canlandıran Hugo Weaving, Gollum’u canlandıran Andy Serkis, Legolas’ı canlandıran Orlando Bloom, Aragorn’u canlandıran Viggo Mortensen gibi isimler dikkat çekti. Colbert yaptığı açıklamalara ek olarak, önümüzdeki ay Harry Potter’ın 20.yılına özel olarak çekilen ‘Harry Potter: Hogwarts’a Dönüş’e de gönderme yaptı ve bu tarz bir şeyin Yüzüklerin Efendisi’ne de yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Buna ek olarak ünlü serinin 2 Eylül 2022’de bir dizisinin çıkacağı da biliniyor. Şu ana kadar çekilen en büyük bütçeli dizilerden biri olan Yüzüklerin Efendisi dizisinin çekimleri Yeni Zelanda’da yapılmış ve geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Orta Dünya’nın ikinci çağında geçecek olan bu diziyi de birçok insan tıpkı film serilerinde olduğu gibi heyecanla bekliyor.