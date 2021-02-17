Y Kuşağı ile Z Kuşağı Arasında Bu Kez de Emoji Tartışması

İlk kez TikTok'ta başlayan bir emoji tartışması, CNN tarafından ele alındı. Kahkaha atan, gözünden yaş gelen emojiyle ilgili başlayan bu tartışma, Y kuşağı ile Z kuşağının bu alanda da ayrıldığını gözler önüne seriyor. Y kuşağının severek kullandığı emoji, Z kuşağı tarafından 'iğrenç' bulunuyor.

Son dönemlerin en çok konuşulan kesimlerinden bir tanesi, "Z kuşağı". 1997 ve 2012 yılları arasında doğan kişilerin dahil edildiği grup; 1965 ila 1980 yılları arasında doğan X kuşağı ile 1981 ila 1996 yılları arasında doğan Y kuşağından çok daha farklı görüşlere sahip. Elbette bunun sorumluları onlar değil. Neticede yaşanan gelişmeler ve hemen her alanda ilerliyor oluşumuz, Z kuşağının sahip olduğu imkanları da artırdı. Onlar da bu imkanlardan faydalanarak, Y ve X kuşaklarına kıyasla çok daha farklı bir bakış açısına sahip oldular.

Z kuşağının Y ve X kuşağı ile çok farklı düşündüğü zaten herkes tarafından kabul edilen bir şey. Bu düşünce farkı kimi zaman çok ciddi meseleler olsa da kimi zaman, çok basit şeyler arasında bile görüş farkları olabiliyor. Örneğin emojiler. İlk kez TikTok'ta tartışılmaya başlayan konu, daha sonra CNN tarafından da ele alındı ve ilginç bir sonuç ortaya çıktı. Y kuşağındaki hemen herkesin severek kullandığı ve kahkaha atmayı ifade eden "gözden yaş gelerek gülen" emoji, Z kuşağı üyeleri tarafından adeta iğrenç bulunuyor.

"Z kuşağı, bu emoji sizin için ne anlama geliyor?"

Yukarıdaki emoji herkes bilir. Y kuşağına dahil bir birey olarak konuşmak gerekirse; birbirimiz arasında da sürekli kullandığımız bir emojidir. Ama Z kuşağı üyelerinin genel görüşü, bu emojinin hiçbir anlam ifade etmediği yönünde. Hatta bazı TikTok kullanıcıları, bu emojinin ne anlama geldiğini bile bilmiyorlar. Kimi kullanıcılara göre ise bu emoji, fazlasıyla çirkin bulunuyor.

CNN, bu ilginç konuyu araştırmak için Z kuşağından olan bazı isimlere ulaştı. 21 yaşındaki Walid Mohammed, bu emojiyi hiçbir zaman kullanmadığını çünkü bu emojinin annesi ve büyük annesi tarafından kullanıldığını söylerken, 17 yaşındaki Xavier Martin isimli bir genç ise bu emojiyi "mülayim" bulduğunu belirtti. 21 yaşındaki Stacy Thiru'ya göreyse bu emojinin hiçbir samimi yanı yok. Bu Y kuşağına biraz abartılı gelebilir ancak Thriu, telefonunda böyle bir emojinin olduğundan bile haberdar olmadığını ifade ediyor.

Z kuşağı bu emojiyi beğenmiyor olsa da Twitter'da en çok kullanılan emoji de yine gözden yaş gelerek gülen emoji

Twitter'da kullanılan emojileri gerçek zamanlı olarak sayabilen bir internet sitesi var. "Emojitracker" olarak isimlendirilen bu internet sitesine baktığımızda, Twitter'da en çok kullanılan emojinin yine de kahkaha atarken kullanılan emoji olduğunu söylüyor. Buradan, Twitter kullanan Z kuşağı üyelerinin sayısının nispeten daha az olduğunu söyleyebiliriz gibi görünüyor.

Z kuşağına göre kahkaha atmak için kullanılan emoji

CNN tarafından yapılan bir araştırmaya göre Z kuşağı, kahkaha attığını bildirmek için gülen kafatası emojisini kullanıyormuş. Z kuşağına göre bu emoji, "haykırdım", "yarıldım" ve "ölüyorum" gibi daha çok halk ağzında kullanılan argo kelimelerin yerine geçiyormuş. İşin ilginç tarafı, Y kuşağı da bu emojinin ne anlama geldiğinden habersiz. Hatta açık konuşmak gerekirse, bu emojiyi ilk kez gördüğümü açıkça söyleyebilirim.

Peki sizin bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Kahkaha atma emojisinin modasının geçtiği düşüncesine katılıyor musunuz? Eğer yaptığınız yoruma hangi kuşaktan olduğunuzu belirtirseniz, yapacağınız yorumun daha anlaşılır olacağını belirtmek isteriz.