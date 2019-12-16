Bilim insanları, Z Kuşağı'nı yakından ilgilediren bir araştırma yaptılar. Bilim insanlarının bu araştırması, Z Kuşağı bireylerinin robotlara karşı nasıl ön planda kalabileceklerini gösteriyor.

Dünya büyük bir gelişimin içerisinde. Teknolojik gelişmeler ve yeni keşifler, dünyanın değişebilmesine yardımcı olan en büyük etkenlerden ikisi. Hal böyle olunca da yaşanan gelişmeler, insanlığı kimi zaman tehlikeye atarken kimi zaman da insanların dünya üzerindeki yerini daha da önemli kılıyor.

Yapılan yeni bir araştırma, insanların dünyadaki en büyük rakiplerinden olan robotlarla olan ilişkisini gözler önüne seriyor. Bilindiği üzere insanlar, her geçen gün biraz daha robotlara teslim oluyorlar. Otomasyon sistemlerinin gelişmesi ve şirketlerin teknolojik araştırmaları, robot teknolojilerinin gelişmesine ve özellikle de üretim tesislerinin, insanlar yerine robotlara güvenmesine neden oluyor.

2000 yılı itibarıyla dünyaya gelen çocuklar, "Z Kuşağı" olarak isimlendiriliyor. 2000 yılı itibarıyla yaşanan teknolojik gelişmeler, Z Kuşağı'nın hem avantajlı hem de dezavantajlı olmalarına neden oldu. Çünkü bu çağlarda doğan çocuklar, istedikleri her şeye kolaylıkla erişebilir hale gelirken, büyük bir de rekabetin içerisinde kaldılar.

Z Kuşağı'nın dezavantajlarından bir tanesi, üzerinde çalıştıkları alanda iyiden iyiye sivrilmek zorunda olmaları. Çünkü Z Kuşağı, özellikle de sektörel anlamda ciddi sorunlarla karşı karşıya. Robot teknolojilerinin gelişmesi ve çalışan seçiminde insanlar yerine robotların tercih edilmesi, Z Kuşağı'nın iş bulmasını fazlasıyla zorlaştırıyor. Peki bu konuda neler yapılabilir?

Bilim insanları, Z Kuşağı'nın ön plana çıkıp, robotlarla rekabet edebilmeleri için hangi yolları denemek durumunda olduklarını araştırdırlar. Yapılan araştırmalar, Z Kuşağı'nın robotlara karşı gelebilmek için bazı teknikleri hayatlarına katmaları gerektiğini ortaya koydu. Dilerseniz şimdi, bu araştırmaya göre Z Kuşağı'nın nasıl olması gerektiği konusuna bakından bakalım.

Etkili bir iletişime sahip olun

Bilim insanları, Z Kuşağı bireylerinin robotların önüne geçebilmesi için uygulamaları gereken ilk yöntemin iletişim ile ilgili olduğunu söylüyor. Bilim insanlarına göre Z Kuşağı bireyleri, ön plana çıkmak istiyorlarsa iletişim yollarını etkili bir şekilde kullanmaları gerekiyor. Bu bağlamda bireyler, ne kadar iyi bir iletişime sahiplerse o kadar ön plana çıkabiliyorlar.

Sürekli olarak öğrenen bir kişi olun

Z Kuşağı bireyleri, bugün hala eğitimle meşguller. Ancak bu eğitim, öğrenmenin sınırlarını oluşturmamalı. Bilim insanlarına göre Z Kuşağı'ndaki bireyler, büyük bir hızla değişen dünyanın koşullarını düşünmek durumundalar. Bu da Z Kuşağı bireylerinin sürekli olarak öğrenmeleri gereken bir şeyler olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü sadece saniyeler içerisinde değişen veriler, Z Kuşağı'nı doğrudan etkiliyor.

Doğru bir meslek seçimi yapın

Dünyanın büyük bir hızla değiştiğini biliyoruz. Hal böyle olunca da insanlar, artık bazı şeylere eskisi gibi değer vermiyorlar. Günümüzde değer verilmeyen, insanların çoğu zaman çabucak sıkıldığı şeylerin başında da meslekler geliyor. Z Kuşağı bireylerinin öncesine baktığımız zaman bile insanların, yaptıkları işten çok da memnun olmadıklarını görebiliyoruz.

Bilim insanları, Z Kuşağı bireylerinin, meslek seçimi konusunda dikkatli olmaları gerektiğini, bunun özellikle de robotları geçebilmek için çok büyük bir öneme sahip olduğunu söylüyorlar. Çünkü bilim insanlarına göre doğru meslek seçimi, hem o sektörde ilerlemeye hem de mutlu bir yaşam sürmeye yardımcı oluyor.