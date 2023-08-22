Tüm ihtiyaçlarınızı olabilecek en iyi fiyatlarla alıp zamlardan olabildiğince az etkilenmeniz için bazı önerilerimiz var.

Eksikler hiç bitmiyor, her şey sürekli zamlanıyor. Birkaç ay önce aldığımız herhangi bir şeyi aynı fiyata bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Neyse ki market alışverişinden teknolojik ihtiyaçlarımıza aklınıza gelebilecek her şeyi olabilecek en iyi fiyatlarla almanın bazı yolları var.

Ancak baştan söyleyelim, bazı alışveriş alışkanlıklarınızı kökten değiştirmeniz gerekebilir ve bu içerikteki öneriler tek seferlik 'ucuza bulma' önerilerinden ziyade size uzun vadede de kazandıracak değişikliklerden oluşuyor. Gelin madde madde yakından bakalım.

İlk adımla başlayalım; liste önemli

İster mahallenizdeki esnafları, marketleri gezecek olun ister online alışveriş yapacak olun. İpin ucunu kaçırmamak ya da aslında ihtiyacınız olmayan şeylere para harcamamak için liste oldukça önemli. Ancak burada markete çıkarken yapılan günlük bir listeden bahsetmiyoruz ve listenin tek amacı yok yere para harcamayı engellemek değil.

Listenin esas amacı uzun vadede nelere ihtiyaç duyacağınızı belirlemek. Örneğin önümüzdeki bir sene içerisinde ev ve mutfak malzemelerinden teknolojik ürünlere ihtiyacınız olacak her şeyi listelediğinizi düşünelim. Bu listedeki bazı şeylerin zamlardan etkilenme oranı çok daha yüksek olacak, kimileri ise görece daha sabit fiyatlarla ya da düşük zam oranlarıyla ilerleyecek.

Bu bilgiye sahip olmak alışverişlerinizde neyi önceliklendirmeniz gerektiğine dair size fikir verirken aynı zamanda bütçe planlaması konusunda da size yardımcı olacak. Ayrıca bir bir kapanan eksikleriniz sayesinde zamlardan da olabildiğince az etkileneceksiniz.

O montu almak için 'daha kışa çok var' demeyin: sezon dışı alışverişi deneyin

Ne yazık ki oldukça bilinen bir bilgi olmasına rağmen hepimizin uygulamada zorluk çektiği bir adım; sezon dışı alışveriş. Fakat aradaki fiyat farklarına şöyle bir göz atarsanız, bunun aslında ekonominiz için ne kadar önemli olduğunu anlayabilirsiniz.

İşleri kolaylaştırmak için ilk adımın devamı gibi düşünelim; önümüzdeki bir yıl içinde nelere ihtiyacınız olacağını listelediniz. Burada önceliklendirme yaparken sezon dışında olup daha ucuza alabileceğiniz bir ihtiyacınız olup olmadığına bakın. Eğer listede böyle bir ürün varsa, bütçenizi planlayıp onları alın. Sezonu gelene kadar taksitleri bitmiş olacak belki, sonra arkadaşlarınıza ''Ben o montu 5 kat ucuza aldım'' diye hava atabilirsiniz.

Fiyat karşılaştırması yapmayan kaldı mı?

Pek çoğunuzun bu adımı uyguladığını tahmin ediyoruz ancak biz yine de hatırlatalım. İlk adımda hazırladığınız listedeki ihtiyaçlar vardı ya. İşte onların hepsini almadan önce mutlaka hangisi nerede daha ucuz diye göz atın.

Bu adıma bir de şöyle bir eklememiz olacak; bazen mahallemizin esnafları, çarşıdaki o dükkan ya da pasajdaki amca gelen zamları online platformlarda olduğu kadar hızlı uygulamıyor. Yani eğer bir ihtiyacınızı internette uyguna bulamadıysanız, ''E bunun fiyatı her yerde uçmuş bile çoktan'' derken bulursanız kendinizi, mutlaka bir de çarşı pazar gezin. İşe yaradığı ürünler olacağını göreceksiniz.

Tabii alınacak şey var, alınmayacak şey var ama; ikinci el alışverişin üstünü hemen çizmeyin!

Bu madde ikinci el araba fiyatlarına bakarken gözüne toz kaçanları biraz üzecek ama her ürünün ikinci el fiyatları öyle can yakan türden değil.

Eğer ihtiyaç listenizdeki ürünlerden ikinci el almaya uygun olanlar varsa, mutlaka ikinci el alışveriş yapılan platformlara göz atın. Zamların oraya çoğu zaman uğramadığını, yüzünüzü güldürecek fiyatlarla pek çok ürünü alabileceğinizi göreceksiniz.

Alabileceğiniz hemen her şeyi toplu almayı seçin;

Bu adım özellikle ev ve mutfak alışverişlerinde sizi çok mutlu edecek. Bir deterjana ya da nohuta ne kadar sık zam geldiğini görseniz şaşarsınız. O yüzden bu adımda kaçmış fırsat yok. Yarın bir yıllık ihtiyacınızı karşılayacak şekilde aldığınız bir ihtiyaç, sizi yıl içinde birkaç kez mutlu edip tekrar tekrar kâra geçirecek, emin olabilirsiniz.

Tabii ki bu tür alışverişler yaparken satın alacağınız ürünlerin dayanıklılığını, varsa son tüketim tarihi gibi detayları ihmal etmemeye özen gösterin.

O klasik kampanya dönemleri genelde sabit olur; takipte kalın!

Malum, senenin farklı dönemleri farklı ve klasikleşmiş kampanya dönemleri var. Örneğin kasım ayı geldiğinde Black Friday indirimleri dönemine giriş yapılacağını artık hepimiz biliyoruz. Bu tür kampanya dönemleri için bütçenizi önceden planlayın ve yine tüm adımları hatırlayarak olabilecek en yüksek faydayla alışverişlerinizi yapın.

Biliyoruz, bazen bu indirim dönemleri size çok da inandırıcı gelmeyebiliyor. Ancak elinizdeki listeden en azından birkaç üründe ciddi kâr elde edeceğinizi göreceksiniz. Ayrıca bu tür kampanya dönemlerinden sonra genelde bir zam dalgası da gelebilir. Eğer iyi bir bütçe planlaması yaparsanız, gelecek zamlardan da korunmuş olursunuz.

''Fiyatı düşünce haber ver''

Listenizde yer alan ürünlerin hepsini farklı platformlarda da favorilerinize ya da alışveriş listelerinize ekleyin. Ardından neredeyse her platformda bulunan ve size o ürünün fiyatı düştüğünde bilgi veren o butona tıklayın.

Böylece o ürünü en düşük fiyattan satın almanız mümkün olacak. Ayrıca yine pek çok platformda bulunan ve size o ürünün en yüksek - en düşük fiyatlarını gösteren grafiklere de mutlaka göz atın.

Listemizin sonuna geldik ancak eğer her zaman uyguladığınız ve sizi zamlara karşı dokunulmaz yapan özel tüyolarınız varsa, yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın!