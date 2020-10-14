Göz yanılmaları genellikle sihirbazlık gibi amaçlarla kullanılsa da altında farklı bilimsel gerçekler yatıyor. Bu illüzyon ise renk algımız hakkında bilgiler veriyor.

İnsanların renkleri ve görüntüleri algılayabilme becerisi belli aralıklar içerisindedir. Bu sınırların ötesinde görseller hazırlayarak illüzyonlar oluşturulabiliyor. Örnek vermek gerekirse filmler gibi hareketli içerikler aslında bizim görüntü algılayabilme hızımızdaki kısıtlamadan faydalanıyor.

2019 yılında “Yılın En İyi İllüzyonu” yarışmasında ikinci sırayı alan bu görüntü de gerçeklik algısını bir kez daha masaya yatırıyor. Zira renkler algılama şeklimize göre değişiklikler gösteriyor.

Sarı-yeşil-kırmızı

Bahsi geçen optik illüzyonda kişinin ekrana bakışındaki değişiklik, renkleri algılama şekli üzerinde de etkili oluyor. Soldan sağa olarak bakışlarımızı kaydırdığımızda noktalar sarı hale geliyor. Göz hareketi aşağıdan yukarıya olduğunda ise noktalar bir anda sarı hale geliyor.

Bir dönem internette renkleri büyük tartışma yaratan elbise gibi değişen renkler etkili oldsa da bu görselde daha farklı bir durum söz konusu. Renk değişimi gerçek zamanlı olarak gözlerinizin önünde yaşanıyor. Tabii renk algısındaki değişim bu örnekte geçerli. Kırmızı ışıkta geçip renk algısını tartışmaya açmayı sağlayacak bir 'illüzyon' değil.

Yukarıda yer alan videoda deneyin yayınlanan görüntüsü yer alıyor. İllüzyon hakkında detaylar açıklandığı için bu video biraz sinir bozucu ve tam olarak beklenen etkiyi yaratmayı da başaramıyor. Yine de İngilizce biliyorsanız bu videoda illüzyonun dinamiğini görebilirsiniz.

'Beyaz kareyi takip et'

Burada yer alan görüntü ise daha açık bir şekilde göz yanılsamasını deneyimleyebilmemizi sağlıyor. Ekranda yer alan beyaz kareleri takip ettiğinizde renklerin nasıl değiştiği ortaya çıkıyor.

Renk algısı nörologlar ve psikologlar gibi farklı disiplinlerden uzmanlar tarafından sürekli olarak incelenen bir konu olarak biliniyor. Renkleri nasıl gördüğümüz, hepimizin her rengi aynı şekilde görüp görmediği uzun süredir tartışılıyor. Bu illüzyon da nesiller boyunca görme yeteneğimizde meydana gelen değişimi gösteriyor.