Netflix Fiyatlarına Zam Geldi: Türkiye Fiyatlarını Etkileyecek mi?

Netflix, ABD'deki fiyatlarına yeni bir zam daha yaptı. Peki bu zamlar Türkiye fiyatlarını etkileyecek mi?

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Netflix, abonelik ücretlerine bir yeni zam daha yaptı. Son bir yıl içinde ikinci kez fiyat artıran şirket, bu kez ABD’deki tüm planlarını güncelledi.

ABD’de yeni fiyatlara göre reklamlı standart plan 7.99 dolardan 8.99 dolara yükseldi. Reklamsız standart plan 17.99 dolardan 19.99 dolara çıkarken, en üst paket olan Premium plan ise 24.99 dolardan 26.99 dolara ulaştı. İyi haber şu ki henüz Türkiye fiyatlarında herhangi bir zam yok ama gelmeyeceğinin de garantisi yok.

Netflix ABD yeni zamlı fiyatlar:

Paket Eski Fiyat Yeni Fiyat
Standart 7.99$ 8.99$
Reklamsız Standart 17.99$ 19.99$
Premium 24.99$ 26.99$

Netflix, bu artışın arkasında daha kaliteli içerik üretimi ve kullanıcı deneyimini geliştirme hedefi olduğunu belirtiyor. Yeni fiyatlar 26 Mart itibarıyla yeni aboneler için geçerli olurken, mevcut kullanıcılar ise kademeli olarak bilgilendirilip önümüzdeki haftalarda yeni tarifeye geçecek.

