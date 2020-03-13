ZTE, Rüşvet ve Yolsuzluk İddiasıyla Soruşturma Altında

Çinli telekomünikasyon devi ZTE’nin başı, Amerika Birleşik Devletleri hükûmeti ile bir kez daha dertte gibi görünüyor. NBC News'ten geçtiğimiz günlerde gelen yeni bir habere göre şirket, rüşvet iddiaları konusunda soruşturma altında.

Yeni iddialar, ZTE'nin denetimli serbestlik süresinin daha önce uluslararası ticaret hukuku ihlallerine yaklaşmasıyla ortaya çıkmış durumda. Şirketin, ABD'nin Kuzey Kore ve İran'daki yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle suçlu bulunduğunu da hatırlatalım.

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, bu yeni iddialar hakkında yorum yapmadı ancak ZTE'nin kendisi kısa bir açıklama yayınladı. Açıklamada “ZTE, yasal ve uyumluluk yükümlülüklerini yerine getirmeye tamamen kendini adamıştır. Şirketin liderlik ekibinin en önemli önceliği, ZTE'yi küresel pazarda güvenilir bir iş ortağı hâline getirmektir ve şirket kaydettiği muazzam ilerlemeden gurur duymaktadır. Bunun ötesinde ZTE'nin daha fazla yorum yapması uygun olmaz” ifadelerine yer verildi.

İddiaların sınırları henüz tam olarak belli değil:

Haberin sahibi NBC News, bu yeni rüşvet iddialarını çevreleyen sınırları tam olarak belirleyemedi. Bununla birlikte önceki bilgiler, ZTE'nin ABD'nin Kenya büyükelçisine ayda 5 bin dolarlık bir komisyon vermiş olabileceğini gösteriyor. Bu rüşvet, şirketin ülkedeki sabit telefon işlemleri için sözleşme yapmasını etkileyebilecek boyutta.

Ticari ihlallerden önceki suçlu itirazının bir parçası olarak şirketin yasal bir izleyicisi bulunuyor. Bu izleyicinin şirket üzerinde kontroller yapması ve faaliyetleri hakkında raporlar sunması bekleniyor. Söz konusu raporların hiçbirinin erişime açık olmadığını ve konu hakkında yorum almak için iletişime geçildiğinde izleyicinin herhangi bir açıklama yapmayı reddettiğini de burada belirtelim.

ABD ile Çin arasındaki bu ticaret savaşının yeni olmadığını artık hepimiz biliyoruz. Çin merkezli iki şirket olan Huawei ve ZTE’nin ürünlerine daha önce de güvenlik tehdidi gerekçe gösterilerek ABD Federal Haberleşme Komisyonu tarafından yasak getirilmişti. Yeni soruşturmanın detaylı kapsamının nasıl olacağını ve ne gibi sonuçlar doğuracağını ilerleyen günlerde takip edip göreceğiz.