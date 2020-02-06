ZTE, yeni telefonunu internet sitesinde listelemeye başladı. Söz konusu listeleme, "Axon 10s Pro" olarak isimlendirilen ve Snapdragon 865'ten güç alan bir telefonu ortaya koyuyor. Şirket, Axon 10s Pro'nun telefonun fiyatını ise henüz paylaşmadı.

Akıllı telefon sektörü şu sıralar, Qualcomm'un 2020 yılında piyasaya sürülecek amiral gemisi telefonlarına güç verecek Snapdragon 865 işlemciyi konuşuyor. Bugün itibarıyla piyasaya sürülmüş hiçbir akıllı telefon bu işlemciye sahip değil. Ancak önümüzdeki günlerde bu durum değişecek. Çünkü hem Samsung hem de Xiaomi'nin, Snapdragon 865'ten güç alan akıllı telefonları kısa süre içinde tanıtacağı biliniyor.

Şimdiyse Snapdragon 865'ten güç alacağı ileri sürülen yeni bir akıllı telefon modeli ortaya çıktı. Çinli teknoloji üreticisi ZTE tarafından geliştirilen ve "Axon 10s Pro" olarak isimlendirilen bu telefon, bugün itibarıyla ZTE'nin resmi sitesinde listelenmeye başladı. Şirket henüz resmi bir lansman yapmadı ancak bu listelemeyi bir duyuru olarak kabul edersek, dünyadaki Snapdragon 865'li ilk telefonun Axon 10s Pro olduğunu söyleyebiliriz.

Karşınızda ZTE Axon 10s Pro

ZTE'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Axon 10s Pro, 6.47 inç büyüklüğünde kavisli bir AMOLED ekrana sahip. Tahmin edilebileceği üzere bu ekran, tüketicilere FHD+ çözünürlük sunuyor ve bünyesinde parmak izi okuyucu sensörünü de bulunduruyor. Ekranda bulunan damla çentikte ise 20 MP’lik bir özçekim kamerası yer alıyor.

Axon 10s Pro'nun arka kısmına geldiğimizdeyse bizleri, 48 MP çözünürlük sunan ve f/1.7 diyafram açıklığı olan bir ana arka kamera karşılıyor. Bu kameraya f/2.2 diyafram açıklığındaki 20 MP çözünürlüğünde 125 derecelik ultra geniş açılı sensör ve 8 MP telefoto sensör eşlik ediyor. Telefoto kameranın diyafram açıklığının f/2.0 olduğu belirtiliyor.

Daha öncesinde de belirtmiş olduğumuz gibi Axon 10s Pro, Snapdragon 865'ten güç alıyor. Bu gücü 12 GB'lik LPDDR5 RAM ve 256 GB depolama alanıyla destekleyen şirket, Android 9 Pie tabanlı "MiFavor 10 OS" arayüzünü kullanıyor. 4.000 mAh bataryaya sahip olan telefon, "Quick Charge 4+" olarak isimlendirilen hızlı şarj desteğini de sunuyor.

ZTE Axon 10s Pro teknik özellikleri

Ekran: 6.47 inç, FHD+ (1080 x 2340 piksel) çözünürlük

6.47 inç, FHD+ (1080 x 2340 piksel) çözünürlük İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865

Qualcomm Snapdragon 865 RAM: 12 GB LPDDR5

12 GB LPDDR5 Depolama: 256 GB UFS 3.0

256 GB UFS 3.0 Arka Kamera: 48 MP + 20 MP ultra geniş açılı + 8 MP telefoto

48 MP + 20 MP ultra geniş açılı + 8 MP telefoto Ön Kamera: 20 MP

20 MP Batarya: 4.000 mAh (Quick Charge 4+ destekli)

4.000 mAh (Quick Charge 4+ destekli) İşletim Sistemi: Android 9 Pie tabanlı (MiFavor 10 OS)

Android 9 Pie tabanlı (MiFavor 10 OS) Boyutlar: 59.2 mm x 73.4 mm x 7.9 mm

ZTE'nin bu duyurusu, iki ayrı özelliği ile dikkat çekiyor. Şu ana kadar yapılan açıklamalar, Xiaomi Mi 10 modelinin Snapdragon 865'ten güç alan ve LPDDR5 RAM kullanan ilk telefo olacağını belirtiyordu. Ancak ZTE, Axon 10s Pro modeli ile her iki 'ilk' sıfatını da kendi telefonuna geçirmiş oldu.

ZTE, tüm bu özellikleriyle birlikte listelediği Axon 10s Pro modelinin fiyatını ve satın alınabilirlik durumunu açıklamadı. Ancak geçtiğimiz dönemlerde yapılan açıklamalar, şirketin Mobil Dünya Kongresi'nde boy göstereceğini ve yeni ürünlerini orada tanıtacağını ortaya koyuyordu. ZTE, büyük bir ihtimalle Mobil Dünya Kongresi'nde Axon 10s Pro'nun lansmanını yapacak ve fiyatını da bu lansman sırasında açıklayacak.