ZTE Axon 11'in Dörtlü Arka Kamera Tasarımı Ortaya Çıktı

Çinli akıllı telefon üreticisi ZTE'nin yeni amiral gemisi akıllı telefonu Axon 11, önümüzdeki hafta tanıtılacak. Telefonun kamera tasarımı, lansman öncesinde yayınlanan bir tanıtım görselinde ortaya çıktı.

ZTE, Axon 10s Pro'nun ardından yeni 5G telefonu Axon 11'i 23 Mart'ta tanıtacak. Yeni akıllı telefonun arka kamera tasarımı, ZTE'nin marka yüzü olan ünlü Çinli aktör Sean Sun'ın da yer aldığı bir tanıtım görselinde ortaya çıktı.

Tanıtım görselinde, yeni amiral gemisinin sol üst köşede kare şeklinde konumlandırılmış dört arka kamera ile geleceği görülüyor. LED flaş ise kamera kurulumunun hemen alt kısmında yer alıyor. Ayrıca 5G destekli telefonun kameraları ile ilgili Çince bilgiler de verilmiş.

ZTE Axon 11'in kamera kurulumu nispeten günümüzdeki diğer akıllı telefonlarla aynı görünüyor. Ekstra bir tasarım değişikliği veya karmaşık sensör tasarımı yok. Telefonda periskop kamera olmadığı bilinse de kameranın sahip olduğu özellikler henüz resmi olarak açıklanmadı.

Axon 10 ve Axon 10s, ana kamera ile birlikte geniş açılı ve telefoto lenslerin yer aldığı üçlü kamera sistemine sahipti. Axon 11'deki dördüncü kameranın ToF sensörü mü, yoksa makro sensörü mü olacağı henüz bilinmiyor. Axon 11'in tanıtımları genellikle kamera performansına odaklanıyor ve ZTE'den kamera tarafında yeni atılımlar gelebilir.

ZTE Axon 11'in Snapdragon 865 işlemci ve 5G desteğinin yanı sıra, en az 18W hızlı şarj özelliğiyle geleceği konuşuluyor. Telefonun diğer özellikleri önümüzdeki hafta yapılacak lansmanla birlikte açıklığa kavuşacak.