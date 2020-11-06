ZTE Blade A7s 2020 Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

ZTE, giriş seviye özelliklere ve oldukça uygun bir fiyat etiketine sahip yeni akıllı telefonu ZTE Blade A7s 2020'yi duyurdu. Cihaz, akıllı telefondan beklentisi yüksek olmayanlara uygun fiyatlı bir çözüm sunuyor.

Çinli teknoloji şirketi ZTE, giriş seviyesindeki en akıllı telefonu olan ZTE Blade A7s 2020’yi duyurdu. İlginç bir şekilde ne Qualcomm ne de MediaTek işlemciye sahip olan Blade A7s 2020, gücünü Unisoc SC9863AV işlemciden alıyor.

6,49 inç büyüklüğünde HD+ TFT bir ekrana sahip olan ZTE Blade A7s 2020, ince çerçeveli, damla çentikli bir tasarıma sahip. Cihaz, seviyesine göre fena sayılmayacak bir ekran/gövde oranı sunuyor.

Unisoc SC9863AV işlemciyi 3 GB RAM, 64 GB dahili depolama alanı ile destekleyen cihaz, 4.000 mAh’lik bataryasıyla bir günü rahatlıkla çıkarmayı vadediyor. Ancak cihazın yalnızca 10W şarj desteği sunması, bataryayı şarj etmenin epey uzun süreceğini gösteriyor.

Arka tarafta dikdörtgen bir kamera modülüne sahip olan cihaz, bu modülün içinde alt alta sıralanmış üçlü kamera kurulumuna sahip. 16 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı kamera ve 2 MP derinlik sensörüne sahip olan cihazın damla çentiğinde ise 8 MP selfie kamerası yer alıyor.

ZTE Blade A7s 2020 özellikler

İşlemci: Unisoc SC9863AV

RAM: 3 GB

Depolama: 64 GB

Ekran: 6,49 inç HD+ TFT

Arka Kamera: 16 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 4.000 mAh, 10W şarj

İşletim Sistemi: Android 10

ZTE Blade A7s 2020 fiyatı

Mavi ve siyah olmak üzere iki ayrı renk seçeneği ile karşımıza çıkacak olan ZTE Blade A7s 2020 için 149 euro (yaklaşık 1500 TL + vergiler) fiyat etiketi açıklanmış durumda. Cihazın ’Türkiye garantili olarak’ ülkemizde satışa sunulması ise beklenmiyor.