Zynga'dan Harry Poter ve Game of Thrones Oyunu Geliyor

Son yıllarda yüz milyon dolarları bulan yatırımlarla gücüne güç katan Zynga, şimdi de Harry Potter ve Game of Thrones lisanslarını aldı.

Ülkemizde milyonu bulan oyuncu sayısıyla adeta infial yaratan FarmVille'in de yapımcısı olan Zynga, dünyanın belki de en çok hayrana sahip serilerini akıllı telefonlara getiriyor: Game of Thrones ve Harry Potter.

Disney ile yaptığı uzun süreli pazarlıklarda son noktaya gelen Zynga, Star Wars'ın da oyununu yapmak için tüm hazırlıkları tamamladı. Henüz Harry Potter ve Star Wars ile ilgili net bir tarih paylaşılmamış olsa da Game of Thrones'un oyununa 2019'un 2. yarısında kavuşacağız.

Star Wars ve Game of Thrones için şimdiden heyecanlanabilirsiniz ancak Harry Potter oyunu için maalesef aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Nitekim oyun Candy Crush vari bir üçlü eşleştirme oyunu olarak karşımıza çıkacak. Türün severlerini ihya edecek olsa da Harry Potter açlığı çekenler için Hogwarts Mystery daha iyi bir seçenek.